ЖКХ

Александр Братчиков: Экотехнопарк должны сдать весной

Экотехнопарк в Палкинском районе будет готов в начале весны 2025 года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

«На момент, когда мы выезжали в прошлом году, работы велись. Обещали сдать объект в начале весны 2025 года. Строительство контролируется комитетом по ЖКХ. Твердые коммунальные отходы, которые появляются в области, на данный момент вывозят на территории действующих полигонов», – рассказал Александр Братчиков.

По словам парламентария, ситуация с вывозом ТКО в Псковской области удовлетворительная.

«Сейчас проблем нет, никаких обращений от жителей нет. Я сам езжу по городу и вижу, что места сбора мусора чистые. И обращений наших жителей из районов тоже нет. Региональный оператор справляется с нагрузкой на данный момент», – подчеркнул депутат.

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Напомним, комплексный объект - экотехнопарк - в настоящее время строят в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.