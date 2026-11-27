Специалисты «Псковэнергосбыта» собрали ответы на самые популярные вопросы потребителей о работе нового личного кабинета «ДомРесурс».

Я завожу почту/телефон при регистрации в «ДомРесурс», а система пишет, что телефон и почта уже используются... И дальше не продвинуться.

Напишите об этой проблеме на электронную почту enersbit@pskovenergosbit.ru, приложив скриншоты, или позвоните в контактный центр 8(8112)60-60-00.

«ДомРесурс» не находит мой лицевой счет. Что делать?

Скорее всего, номер вашего лицевого счета изменился. Чтобы узнать актуальный номер лицевого счета – посмотрите его в последней квитанции за октябрь. Если квитанции нет под рукой, Псковэнергосбыт запустил сервис «Узнайте номер нового лицевого счёта»: els.pskovenergosbit.ru/. Введите известный вам номер лицевого счета, нажмите кнопку «Найти». Сервис подскажет актуальный лицевой счет.

Где квитанции на «ДомРесурс»? В приложении вижу, на сайте нет.

Квитанции вы можете найти и на сайте domres.ru, и в мобильном приложении «ДомРесурс». Также квитанции можно скачать в разделе «История».

Распечатываю квитанцию из «ДомРесурса», а в документе вместо ФИО – звездочки. Почему?

Так происходит, потому что вы не подтвердили право собственности на недвижимость. Как подтвердить собственность, рассказали здесь .

В банковском приложении одна сумма на оплату, а в ДомРесурсе другая.

Начисления в «ДомРесурсе» и квитанциях формируются в системе на основании актуальных данных. Банковское приложение часто отображает информацию с задержкой, в том числе не учитывают переплату по какой-либо из услуг единого платежного документа. Ориентируйтесь на сумму, указанную в квитанции или в личном кабинете «ДомРесурс».

Надо регистрироваться в «ДомРесурсе» - значит, бумажных квитанций больше не будет?

Бумажные квитанции будут приходить, как и раньше. Исключение составят только те счета, по которым сами собственники перешли на электронные квитанции. Напоминаем, что привычные способы передачи показаний и оплаты счетов (в отделениях Почты и банков, в банковских приложениях, Госуслуги.Дом) работают, как и прежде.

При передаче показаний свыше 2000 кВт*ч, «ДомРесурс» пишет, что я слишком много указываю, и блокирует передачу.

Такое предупреждение система выдает автоматически, так как многие потребители при передаче показаний допускают ошибки. Если вам действительно необходимо передать именно такие данные, нажмите кнопку «Передать показания» еще раз, и система примет те показания, которые вы ввели.

Зачем вы запустили новый личный кабинет?

Новый личный кабинет — это современное решение, которое гарантирует защиту информации и соблюдает правила локализациии. Внедрение нового сервиса также позволило запустить мобильное приложение.

Специалисты «Псковэнергосбыт» напомнили о пользовании сервисом «ДомРесурс»: