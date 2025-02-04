ЖКХ

Более 4,5 тысячи домовладений псковичей уже подключены к газу в рамках догазификации

Более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключены к газу в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото здесь и далее: «Газпром»

Итоги и планы обсудили на первом в 2025 году заседании Федерального штаба по газификации под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, руководители федеральных министерств и ведомств, а также российских регионов.

На данный момент жители страны подали 1,47 млн заявок на догазификацию, 86% из них, или свыше 1,2 млн, выполнены. Также создана техническая возможность подключения для 1,54 млн домовладений.

В Псковской области жителей региона принято более 19 тысяч заявок, 18 949 переведены в договоры, около 14,7 тысячи из которых исполнены. Техническая возможность подключения к газу создана для более 24 тысяч домовладений, а фактически пользуются газом уже в 4 572 домовладениях.

Только в течение 2024 года более 2000 домовладений области были подключены к газу в рамках догазификации. Всего в рамках программы социальной газификации построено более 220 км сетей газораспределения и газопроводов-вводов. С начала года уже построено 11,4 км газопроводов, выполнен пуск газа в 157 домовладений.

«Группа "Газпром межрегионгаз" завершила прошлый год с очень хорошими результатами по догазификации, выполнив все задачи, которые ставили руководство страны и ПАО "Газпром". Мы очень динамично начали и 2025 год: только в январе количество подключений превысило 25 тысяч. Рассчитываем, что этот боевой настрой сохранится, и при поддержке федеральных и региональных властей текущий год станет "годом подключений"», – отметил Сергей Густов.