ЖКХ

Великолучан призвали не оплачивать квитанции за ТКО по старым реквизитам

Жителей Великих Лук, которые получали раньше квитанции «Единый расчетного-кассового центра» с платежом за обращение с ТКО в виде отдельных счетов (частный сектор), просят не оплачивать данный платеж по старым квитанциям (выпущенным до января 2025 года) в своих банковских приложениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Единый расчетно-кассовый центр» города Великие Луки, местным жителям необходимо изменить настройки в своих личных кабинетах банковских приложений.

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Напомним, с января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами будет выставлять «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа (ЕПД). Услуги электроснабжения и обращения с ТКО теперь в одной квитанции.

«На всех этих квитанциях должно быть указано - "Псковэнергосбыт". Не перечисляйте через банковские приложения платежи за обращение с ТКО на расчетный счет ЕРКЦ», - добавили в компании.

Срок приема показаний приборов учёта электроэнергии не изменится – данные счетчиков принимаются по 25-е число каждого месяца: