ЖКХ

Напротив сквера на Сиреневом бульваре в Пскове образовались несанкционированные свалки

Вблизи сквера на улице Сиреневый бульвар в Пскове образовались несанкционированные свалки. Обращение обеспокоенной псковички поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Сквер на Сиреневом бульваре благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», работы завершились осенью 2024 года.

Автор обращения отметила, что здесь высадили сортовую сирень и новые многолетние травы, проложили асфальтированные дорожки, установили детскую и спортивную площадки, фонари и скамейки.

«Устаревшее место для отдыха действительно получило вторую жизнь и стало новой точкой для семейного досуга! Однако гуляющим с колясками мамочкам и резвящимся на площадках детям прямо через дорогу приходится наблюдать зарождение настоящего мусорного коллапса!» — рассказала псковичка.

Радость от благоустройства омрачает ситуация с мусором, который скапливается вдоль дороги, проходящей рядом со сквером. Вдоль Сиреневого бульвара образовались несколько несанкционированных свалок, особенно много мусора осталось после сноса гаражей.

Псковская Лента Новостей в связи с поступившим запросом направила обращение в городскую администрацию.