Напротив сквера на Сиреневом бульваре в Пскове образовались несанкционированные свалки

Вблизи сквера на улице Сиреневый бульвар в Пскове образовались несанкционированные свалки. Обращение обеспокоенной псковички поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей.
Сквер на Сиреневом бульваре благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», работы завершились осенью 2024 года.
Автор обращения отметила, что здесь высадили сортовую сирень и новые многолетние травы, проложили асфальтированные дорожки, установили детскую и спортивную площадки, фонари и скамейки.
Радость от благоустройства омрачает ситуация с мусором, который скапливается вдоль дороги, проходящей рядом со сквером. Вдоль Сиреневого бульвара образовались несколько несанкционированных свалок, особенно много мусора осталось после сноса гаражей.
Псковская Лента Новостей в связи с поступившим запросом направила обращение в городскую администрацию.