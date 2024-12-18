Общество

Сирингарий, батут и спортплощадка: сквер на Сиреневом бульваре в Пскове готов к приемке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным сегодня, 18 декабря, провел осмотр благоустроенной территории сквера на Сиреневом бульваре, где завершены работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

По информации, озвученной на месте, все работы были выполнены и приняты комиссией 29 октября 2024 года. В рамках благоустройства на территории сквера были установлены современные детская и спортивная площадки, соответствующие безопасным стандартам и предназначенные для разных возрастных групп. Также в сквере появились новые парковые светильники, скамейки для отдыха, а система видеонаблюдения обеспечит дополнительную безопасность для посетителей.

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал о ходе работ на новом объекте. В будущем на территории сквера будет установлено видеонаблюдение. Он отметил, что площадка, хотя и была установлена не с первого раза, теперь полностью готова к использованию. Покрытие площадки прорезиненное, и все работы завершены, осталось только провести приемку.

Борис Елкин также упомянул о том, что на площадке появился батут, который пользуются популярностью. Объект выдерживает вес более 100 килограммов.

Кроме того, на территории был посажен сирингарий. Часть растений была приобретена в рамках экономии средств. Глава Пскова подчеркнул, что сирень разных сортов украсит бульвар, и на следующий год ожидается, что она начнет цвести.

Он также отметил, что сирень - многолетнее растение, требующее особого ухода, но оно действительно красивое. Хотя некоторые могут беспокоиться об аллергии, Борис Елкин считает, что это не должно вызывать серьезных проблем.

Глава города заверил, что спортивная площадка также функционирует, и объект полностью готов к приему посетителей.