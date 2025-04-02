ЖКХ

В деревне Старухино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью 2,2 км в деревне Старухино Псковского района в рамках догазификации. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

«Новые сети создали возможность газификации 24 домовладений. На сегодняшний день с жителями деревни заключено 10 договоров на подключение в рамках догазификации», - сообщил Антон Дымов.

С начала 2025 года в Псковской области в рамках догазификации построено более 50 км распределительных сетей и газопроводов-вводов, введено в эксплуатацию 26,6 км газопроводов, подключено 668 домовладений.