ЖКХ

Канализацию прорвало около псковской школы №16

При прокладке коммуникаций одной из сетевых организаций около школы №16 произошло повреждение системы канализации, что привело к её прорыву, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Ситуация находится под контролем, уже ведётся откачка сточных вод, а "Горводоканал" приобрёл материалы для устранения повреждений», - рассказал Борис Елкин.

К восстановлению сетей приступят в понедельник.

«Мы делаем всё возможное, чтобы оперативно решить проблему и минимизировать неудобства для учеников и педагогов школы», - добавил градоначальник.

Напомним, котельная школы №16 в Пскове проходит комплексную реконструкцию.