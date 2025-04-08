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ЖКХ

Канализацию прорвало около псковской школы №16

10.04.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

При прокладке коммуникаций одной из сетевых организаций около школы №16 произошло повреждение системы канализации, что привело к её прорыву, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Ситуация находится под контролем, уже ведётся откачка сточных вод, а "Горводоканал" приобрёл материалы для устранения повреждений», - рассказал Борис Елкин. 

К восстановлению сетей приступят в понедельник.

«Мы делаем всё возможное, чтобы оперативно решить проблему и минимизировать неудобства для учеников и педагогов школы», - добавил градоначальник. 

Напомним, котельная школы №16 в Пскове проходит комплексную реконструкцию. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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