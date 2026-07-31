От салфетки до аварии: в «Горводоканале» рассказали, как мелкие привычки приводят к большим проблемам

Канализация — одна из тех систем, о которых вспоминают только тогда, когда что-то идет не так. В обычное время люди просто смывает воду и не задумываются, что происходит дальше. А между тем под нашими ногами идет настоящая битва: сети водоканала ежедневно противостоят потоку нерастворимого мусора, который жители отправляют в унитаз. И статистика говорит, что противник становится все сильнее. На муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал» рассказали, как мелкие привычки приводят к большим проблемам.

Фото: «Горводоканал»

За первые полгода в сетях «Горводоканала» Пскова специалисты зафиксировали 376,3 кубометра нерастворимого мусора в сетях — это больше, чем объем небольшого бассейна. Если представить этот объем в виде стандартных мусорных контейнеров по восемь кубометров, получится ровно 47 таких контейнеров. Это целый мусоровозный караван.

На предприятии особо отметили, что нерастворимый мусор, который скапливается в канализационных коллекторах, попадает на решетки насосных станций и очистных сооружений, можно убрать только вручную. Причем объем такого мусора вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост на 11% за год — это тревожный сигнал. Он говорит о том, что проблема не решается сама собой, а, наоборот, усугубляется. Возможно, люди не до конца понимают, как работает канализация, или считают, что "один раз ничего не испортит". Но именно из таких "единичных" случаев и складываются масштабные аварии», — подчеркнули в «Горводоканале».

Когда жители шести домов могут остановить целую систему

Один из недавних случаев наглядно показывает уровень культуры пользования канализацией в Пскове. Жители всего лишь шести многоквартирных домов буквально «запечатали» канализационный коллектор. Причина все та же — скопление нерастворимых отходов, которые не должны попадать в канализацию: тряпки, влажные салфетки, строительный мусор, остатки пищи и даже предметы личной гигиены.

В этот раз на славу постарались жители следующих МКД:

Улицы Рокоссовского, 2;

Улицы Рокоссовского, 2а;

Улицы Рокоссовского, 6;

Улицы Рокоссовского, 6а;

Рижский проспект, 73;

Рижский проспект, 75.

Напомним, более 90% аварий на сетях канализации вызваны нерастворимыми отходами: бытовым и строительным мусором, а также остатками пищевых продуктов, которые смывают в унитаз. Зачастую это приводит к загрязнению канализации и ее выходу из строя.