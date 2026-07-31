От салфетки до аварии: в «Горводоканале» рассказали, как мелкие привычки приводят к большим проблемам

Канализация — одна из тех систем, о которых вспоминают только тогда, когда что-то идет не так. В обычное время люди просто смывает воду и не задумываются, что происходит дальше. А между тем под нашими ногами идет настоящая битва: сети водоканала ежедневно противостоят потоку нерастворимого мусора, который жители отправляют в унитаз. И статистика говорит, что противник становится все сильнее. На муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал» рассказали, как мелкие привычки приводят к большим проблемам.
Фото: «Горводоканал»
За первые полгода в сетях «Горводоканала» Пскова специалисты зафиксировали 376,3 кубометра нерастворимого мусора в сетях — это больше, чем объем небольшого бассейна. Если представить этот объем в виде стандартных мусорных контейнеров по восемь кубометров, получится ровно 47 таких контейнеров. Это целый мусоровозный караван.
На предприятии особо отметили, что нерастворимый мусор, который скапливается в канализационных коллекторах, попадает на решетки насосных станций и очистных сооружений, можно убрать только вручную. Причем объем такого мусора вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Когда жители шести домов могут остановить целую систему
Один из недавних случаев наглядно показывает уровень культуры пользования канализацией в Пскове. Жители всего лишь шести многоквартирных домов буквально «запечатали» канализационный коллектор. Причина все та же — скопление нерастворимых отходов, которые не должны попадать в канализацию: тряпки, влажные салфетки, строительный мусор, остатки пищи и даже предметы личной гигиены.
В этот раз на славу постарались жители следующих МКД:
- Улицы Рокоссовского, 2;
- Улицы Рокоссовского, 2а;
- Улицы Рокоссовского, 6;
- Улицы Рокоссовского, 6а;
- Рижский проспект, 73;
- Рижский проспект, 75.
Напомним, более 90% аварий на сетях канализации вызваны нерастворимыми отходами: бытовым и строительным мусором, а также остатками пищевых продуктов, которые смывают в унитаз. Зачастую это приводит к загрязнению канализации и ее выходу из строя.