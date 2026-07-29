 
ЖКХ

Имущество теплоснабжающего комплекса в Новоржеве вернули в ведение администрации

0

Муниципальное предприятие «Энергоресурс», которое отвечало за теплоснабжение в Новоржевском округе, с 2020 года проходит процедуру банкротства. В рамках этого процесса объекты теплоснабжения вошли в конкурсную массу и неоднократно выставлялись на торги, но реализовать их так и не удалось. Как рассказала глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», принято решение вернуть имущество теплоснабжающего комплекса в ведение администрации. 

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Сегодня мы делаем важный шаг, который позволит стабилизировать работу системы. На основании постановления администрации Новоржевского муниципального округа имущество теплоснабжающего комплекса передаётся в казну администрации», - пишет Любовь Трифонова.

Это означает, что банкротство МП «Энергоресурс» выходит на завершающую стадию, а управление стратегически важной инфраструктурой возвращается под прямой контроль администрации округа.

«Для нас главное — чтобы тепло в дома наших жителей и помещения социальной сферы подавалось стабильно и без сбоев. Возврат объектов в муниципальную собственность даёт возможность оперативно принимать решения, планировать ремонт и модернизацию, а также выстраивать прозрачную систему эксплуатации. Мы не можем позволить себе рисковать жизнеобеспечением округа — и этот шаг как раз направлен на то, чтобы исключить любые риски в будущем. Будем и дальше информировать вас, уважаемые новоржевцы, обо всех этапах работы и делиться актуальными новостями по этой теме», - заключила глава.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026