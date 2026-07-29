Имущество теплоснабжающего комплекса в Новоржеве вернули в ведение администрации

Муниципальное предприятие «Энергоресурс», которое отвечало за теплоснабжение в Новоржевском округе, с 2020 года проходит процедуру банкротства. В рамках этого процесса объекты теплоснабжения вошли в конкурсную массу и неоднократно выставлялись на торги, но реализовать их так и не удалось. Как рассказала глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», принято решение вернуть имущество теплоснабжающего комплекса в ведение администрации.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Сегодня мы делаем важный шаг, который позволит стабилизировать работу системы. На основании постановления администрации Новоржевского муниципального округа имущество теплоснабжающего комплекса передаётся в казну администрации», - пишет Любовь Трифонова.

Это означает, что банкротство МП «Энергоресурс» выходит на завершающую стадию, а управление стратегически важной инфраструктурой возвращается под прямой контроль администрации округа.

«Для нас главное — чтобы тепло в дома наших жителей и помещения социальной сферы подавалось стабильно и без сбоев. Возврат объектов в муниципальную собственность даёт возможность оперативно принимать решения, планировать ремонт и модернизацию, а также выстраивать прозрачную систему эксплуатации. Мы не можем позволить себе рисковать жизнеобеспечением округа — и этот шаг как раз направлен на то, чтобы исключить любые риски в будущем. Будем и дальше информировать вас, уважаемые новоржевцы, обо всех этапах работы и делиться актуальными новостями по этой теме», - заключила глава.