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«Тепло нашего города»: Жаркое лето «Псковских тепловых сетей»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск публицистической и просветительской программы «Тепло нашего города». Сегодняшний разговор мы посвящаем работе «Псковских тепловых сетей» в условиях лета. Для сотрудников ПТС оно всегда жаркое, вне зависимости от погоды. За небольшой, особенно с учетом объемов и технологических особенностей, временной интервал специалистам необходимо сделать всё, чтобы по осени к нам в дома пришло тепло – без эксцессов, нервов и вовремя. Именно поэтому «Псковские теплосети» летом выкладываются по полной: от водителей и слесарей до инженеров и начальников цехов. 

Как идет подготовка к осенне-зимнему периоду самого крупного города региона? В чем особенности этого сезона? Какие объекты уже прошли стадию ремонтов? Куда сейчас направлена вся мощь предприятия, и что думают сотрудники по поводу напряженной, но крайне важной и социально значимой работы? Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорит с руководителем муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым. 

Напомним, «Тепло нашего города» — совместный проект радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и МП города Пскова «Псковские тепловые сети»

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