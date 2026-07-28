 
ЖКХ

В Середке начали ремонт аварийного водовода

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В селе Середка начались работы по модернизации водовода. Об этом пишет глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в мессенджере «Макс».

Фото: Наталья Фёдорова / «Макс»

По её словам, работы ведутся на самом аварийном участке, по которому были нарекания и у эксплуатирующей организации, и у местных жителей, которые испытывали дискомфорт в связи с происходившими утечками.

 

В настоящее время техника и специалисты на месте выполняют комплекс необходимых работ, которые проводятся в основном методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), однако применяется и траншейный способ. После завершения ремонтных работ благоустройство будет восстановлено.

«Нам важно выполнить эти работы в преддверии нового осенне-зимнего периода. Средства в размере 5 миллионов рублей на эти цели выделены из регионального бюджета. Отмечу, часть финансирования пойдет на аналогичные работы в деревне Родина», - пишет глава округа.
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