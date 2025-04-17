ЖКХ

В поселке Локня введена в эксплуатацию вторая очередь газопровода

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию вторую очередь внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,9 км для подключения 84 домовладений в поселке Локня за железнодорожным переездом. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

С жителями рабочего поселка заключены 46 договоров о подключении к новым газовым сетям, первые домовладения уже пользуются сетевым газом.

«Новый газопровод построен для догазификации домовладений, расположенных за железнодорожным переездом. Строительство объекта выполнено с переходом через железную дорогу. Собственники 27 домовладений заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем не только строительство сетей до границ участка, но и работы в границах участка, а также готовим дома к приему газа. Это сокращает работы по газификации», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.