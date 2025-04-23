ЖКХ

«Горводоканал» устанавливает причину появления неприятного запаха в районе улицы Крестки в Пскове

Последние недели жители Пскова обращаются в муниципальное предприятие «Горводоканал» по поводу неприятного запаха в районе улицы Крестки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, причина пока устанавливается.

Фотографии: «Горводоканал»

«Горводоканал» напоминает, что протечка канализации на поверхность рядом с пересечением улицы Западной с улицей Крестки случилась в конце января этого года и была обусловлена комплексом причин: масштабом и характером сбросов сточных вод, а также сроком службы канализационного коллектора.

Коллектор был проложен в 1980-х годах и рассчитан на определенную нагрузку.

«С тех пор город значительно вырос, особенно по направлению Рижского шоссе, появились новые микрорайоны дальнего Завеличья, деревня Борисовичи стала колоссальным по площади микрорайоном с многоэтажной застройкой, к коллектору присоединились крупные промышленные предприятия Псковского района, сбрасывающие сильно загрязненную канализационную воду. Таким образом, коллектор испытывал повышенный износ, принимая не просто обычные, а агрессивные стоки. Локализация аварии показала, что отдельные участки трубы оказались забиты нерастворимыми небытовыми отходами более чем на половину просвета, на отдельных отрезках труба просто разрушилась. Характер повреждений позволил предположить, что этот участок коллектора, возможно, изначально мог быть построен из некачественных материалов», - рассказали в «Горводоканале».

Уже к 5 марта «Горводоканал» полностью устранил канализационную протечку, заменив вышедший из строя 96-метровый сегмент трубы, провел гидравлические испытания и направил стоки к очистным сооружениям по обновленной магистрали.

В марте – начале апреля были установлены новые канализационные колодцы и проведено благоустройство территории.

Начиная с 7 апреля, реагируя на обращения граждан по поводу неприятного запаха, «Горводоканал» еженедельно осуществляет забор воды из прилегающего к месту ремонта ручья, чтобы выявить загрязнения, характерные для канализационных стоков.