ЖКХ

Сергей Густов: 55 населенных пунктов Псковской области получат газ в этом году

В 2025 году планируется подключить к голубому топливу 55 населенных пунктов Псковской области. Такими сведениями поделился генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов 25 апреля на торжественном мероприятии, посвященном началу газификации Пушкиногорского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые жители Псковской области. Сегодня в районе настоящий праздник, в Пушкиногорский район пришел природный газ. Хочу сказать, что пришел он действительно на год раньше той программы, которую мы исполняем, программы, которую подписал губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников вместе с представителем правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером. Скажу вам, программа очень мощная, амбициозная. 55 новых населенных пунктов впервые получат природный газ», - сказал Сергей Густов.

На площадке, где состоялось торжественное мероприятие, работают выставка газового оборудования и мобильный офис АО «Газпром газораспределение Псков». Жители могут ознакомиться с моделями газового оборудования, узнать их характеристики и стоимость, а также получить необходимые консультации.

«Здесь реализована возможность и право подать заявку и стать участниками президентской программы догазификации. Три документа нужно: паспорт, СНИЛС, свидетельство о собственности на дом. Напишите заявление и вы станете участниками программы. А значит, в этом году мы газифицируем ваш дом, ваше жилище. И в следующую зиму будет тепло, уютно», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация».

Сергей Густов уточнил, что на данный момент запустили в эксплуатацию газопровод протяжённостью 100 километров.

«Всего за этот и начало следующего года будет построено в Пушкинских Горах более 12 километров распределительных сетей. Новые объекты, межпоселковые газопроводы, станут источниками для большого количества населенных пунктов Пушкиногорского и Красногородского районов», - уточнил Сергей Густов.

После завершения строительства 4 200 домов получат возможность газоснабжения, заявил он и добавил, что работа по газификации будет продолжена.

«Успешная реализация мероприятий по газификации – это общая задача. Все вместе, правительство Российской Федерации, партия "Единая Россия", Совет Федерации, Государственная Дума, правительство Псковской области, лично губернатор, все мы задействованы в этой большой президентской программе, и благодарю всех участников, особенно наших псковских газовиков и наших подрядчиков, компанию, которая в тяжелых, непростых условиях построила этот газопровод», - заключил Сергей Густов.