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Стоимость строительства экотехнопарка в Палкинском районе увеличилась

Стоимость строительства экотехнопарка в Палкинском районе выросла в 2024 году. Такими данными поделился в своем отчете губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По нацпроекту "Экология" обустроено 35 контейнерных площадок в Печорском и Пушкиногорском районах. Продолжено строительство экотехнопарка в Палкинском районе. От депутатов поступило много вопросов по теме завершения этого объекта. В деталях мы это обсудили на фракциях, но сейчас тоже скажу несколько слов. Из-за роста стоимости импортного оборудования, необходимости замены отдельных элементов на отечественные, а также корректировки ПСД стоимость объекта выросла. Поэтому для завершения проекта нам потребовался крупный кредит. С учётом текущей ключевой ставки, такой шаг для нас был бы очень болезненным», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в связи с этим максимально привлекаются федеральные и собственные ресурсы для продолжения строительства, и параллельно ведутся переговоры с банками.

«Это и вызвало перенос сроков строительства объекта. При этом срок реализации проекта по соглашению с Минприроды (с учётом получения всех необходимых документов) – 31 декабря текущего года», - подчеркнул губернатор.

Напомним, комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте создадут около 500 новых рабочих мест.

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Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в части обеспечения 100-процентной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе.