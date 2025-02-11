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ЖКХ

Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?

11.02.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

Много лет жители Псковской области ждут появления современного предприятия по сортировке и переработке отходов, которое заменит существующие свалки и позволит не допустить экологической катастрофы. Необходимость строительства подобного объекта назрела задолго до «мусорной» реформы, а шесть лет назад в обиход официально вошло слово «экотехнопарк». Сперва их обещали возвести два, потом речь пошла об одном, и сроки неоднократно переносились. В настоящее время «стройка века», как её окрестил один из депутатов регионального парламента, всё еще продолжается. Причём работы ведутся не так активно, как хотелось бы.

Псковская Лента Новостей вспоминает, когда появилась идея создания масштабного комплекса, с какими проблемами столкнулись в ходе её реализации, и пытается рассмотреть ближайшие перспективы.

 

От идеи отказались

Разговоры о строительстве современных полигонов, где будут не только захоранивать, но и перерабатывать отходы, шли давно. В регионе вопрос обострился на фоне ситуации с псковской свалкой, которая за десятилетия своего существования не только оказалась в черте города, но и исчерпала все возможные лимиты. Перед тем, как её закрыть, следовало определиться, куда возить мусор из областного центра. Аналогичные объекты в райцентрах тоже были почти переполнены, а возвести новые оказалось не так-то просто.

В период губернаторских полномочий Андрея Турчака была разработана долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Псковской области на 2011-2015 годы», которая предусматривала строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и двадцати мусороперегрузочных станций.

Власти рассматривали разные варианты размещения новых объектов, искали подходящие участки и инвесторов. В частности, звучала идея построить полигон с сортировочным комплексом в урочище Амосово Палкинского района, куда предлагали возить мусор из всех северных районов. Нашлись инвесторы, готовые вложиться в проект, но он так и не был реализован, в том числе из-за недовольства местного населения, не желающего иметь под боком свалку.

«Решение о конкретной площадке размещения будет приниматься исходя из экологической экспертизы, которую будут проводить специалисты, и общественной экспертизы, которую будете делать вы», - обращался Андрей Турчак к жителям, которые не вдохновились перспективами.

Впоследствии в качестве возможного размещения нового полигона называли Карамышевскую волость Псковского района, в Великолукском районе тоже велись поиски подходящих территорий для вывоза мусора из южной зоны. Все они не увенчались успехом, как и планы по созданию в Плюсском районе межмуниципального объекта для утилизации ТБО и мусороперерабатывающего завода, рассчитанного на нужды Псковской области и двух соседних. Проект компании из Санкт-Петербурга не был одобрен, впоследствии на Плюсской земле появилось только предприятие по переработке пластика.

«Мы пытались подойти к вопросу системно, пытались определить место для мусороперерабатывающего завода и полигона для частичного захоронения ТБО. В результате ни один из глав районов не хлопал в ладоши и не выразил готовность принять такой полигон. От этой идеи мы отказались», - констатировал Андрей Турчак в середине 2017 года, объявленного Годом экологии.

К тому моменту по всей стране началась разработка новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Результатом её внедрения к 2025 году должны были стать 100%-ная обработка отходов и 50%-ное извлечение вторичных материалов из ТБО. В региональную программу планировалось включить мероприятия по строительству и реконструкции объектов по переработке и размещению отходов, ликвидации свалок и многие другие.

Промежуточное решение

В октябре 2017-го бразды правления перешли к Михаилу Ведерникову, который ещё в статусе врио губернатора активно занялся вопросами утилизации ТКО. 1 января 2018 года был наконец-то закрыт полигон твердых бытовых отходов в Пскове, и мусорные потоки из регионального центра потекли в близлежащие муниципалитеты - Палкинский, Печорский и Порховский районы. Правда, сразу после этого разгорелся нешуточный скандал, больше всего негодовали порховичи.

Власти подчеркивали, что это промежуточное решение, и действующие свалки прекратят своё существование сразу после строительства новых современных объектов. В соответствии с новой системой обращения с ТКО в регионе провели конкурс по выбору регионального оператора, которым стал «Экопром», являющийся дочерним предприятием московского холдинга «Мехуборка». Компания сразу же приступила к анализу площадок в северной и южной зонах области для размещения экотехнопарков, которые занимались бы не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторсырья. Построить их планировалось в рамках национального проекта «Экология».

«Это абсолютная реальность. Мы не изобретаем велосипед, такие технопарки уже работают в Финляндии. Хотим, чтобы и Псковская область стала прорывной в плане экологии и работы с ТКО», - заявил управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров на совещании губернатора с главами муниципалитетов 9 ноября 2018 года. Спикер уверял, что все необходимые возможности для этого есть, и строительство объектов займет около полутора лет. В последующие пару лет холдинг не раз подтверждал намерение присоединиться к проекту, благодаря которому к 2025-му году удалось бы перерабатывать большую часть отходов.

1 января 2019 года регоператор вступил в свои права, с этого момента вывоз, сортировка и утилизация ТКО официально перешли в разряд коммунальной услуги, за которую жители стали платить по утверждённым тарифам. Власти уверяли, что новая схема позволить внедрить раздельный сбор, не за горами появление экотехнопарков и современных мусороперерабатывающих заводов.

«По срокам нацпроектов ориентируемся, что в 2021 году мы эти экотехнопарки построим. Если получится раньше, будет раньше», - заявил в феврале 2019 года Сергей Грахов, возглавлявший на тот момент областной комитет по строительству и ЖКХ, на сессии областного Собрания депутатов. Впоследствии ему пришлось многократно выступать перед парламентариями по этому и другим проблемным вопросам, связанным с внедрением «мусорной» реформы.

Через несколько месяцев чиновник доложил депутатам, что в Министерство природных ресурсов направлена заявка на строительство экотехнопарков на 500 млн рублей. Предварительно были выбраны два земельных участка - в Палкинском районе и на границе Великолукского и Куньинского, но их требовалось сначала согласовать с жителями.

Глава региона поручил сформировать рабочую группу с участием экспертов, представителей местного самоуправления, актива районов, общественников. Им, в том числе, предстояло изучить удаленность от населенных пунктов и национальных парков, близость участков к автомобильной дороге, которая бы позволила организовать качественную транспортную логистику.

Планировалось, что два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов, появятся в Псковской области в 2021 году, а в 2022-м начнут работу.

Один вместо двух

В указанные сроки экотехнопарки не появились, более того, вместо двух было решено построить один. Кроме того, в новостях перестал фигурировать регоператор, ранее намеревавшийся присоединиться к строительству.

Ещё в феврале 2020 года губернатор сообщил, что администрация Псковской области ведет переговоры с потенциальным инвестором по строительству одного экотехнопарка. «Это может быть Островский район или какой-то другой. Сейчас инвестор рассматривает потенциальные участки», - рассказал Михаил Ведерников на февральской пресс-конференции и заметил, что компания готова вложить в проект 2 млрд рублей. Тогда впервые заговорили о том, что экотехнопарк будет создан в рамках концессии, и в течение 10 лет коммерческая фирма возьмет обслуживание эконотехнопарка на себя, а затем он перейдет в областную собственность.

В марте обнародовали название компании - потенциального концессионера. Губернатор провел рабочую встречу с представителями московского «Террикона», которые представили несколько возможных вариантов по созданию современных комплексов по переработке и размещению отходов. Специалисты заявили, что возведение двух предприятий может привести к увеличению тарифов для населения, поэтому оптимальнее построить одно крупное в северной части региона, а также мусороперегрузочную станцию на юге. Впоследствии данный вариант был принят за основу, а концессионером в итоге стала другая фирма.

В период пандемии чиновники утверждали, что работа по экотехнопарку не останавливается, и никакая инфекция этому не помеха. «Мы поставили цель. Многие скажут - за полтора года, что вы об этом говорите, можно было и ребенка родить, а уж экотехнопарк-то точно построить. И, скорее всего, они правы. Но это сложный процесс, в нем много переменных величин», - заявил Сергей Грахов в апреле 2020-го. Тогда же он сообщил, что полностью экотехнопарк планируется запустить в начале-середине 2023 года, уточнив, что на проект, госэкспертизу, публичное обсуждение и согласования требуется время, плюс сама стройка. И, мол, оно того стоит, ведь экотехнопарк будет оборудован по последнему слову техники, а не просто «высыпать в поле мешок мусора».

Сергей Грахов на сессии регионального парламента. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания 

Руководитель профильного комитета также заметил, что в администрацию Псковской области поступало много предложений от организаций, готовых стать участниками концессионного соглашения. Однако, по его словам, 90% из них хотели «попиариться» и найти «легкие» деньги. Региону же требовался «не только сильнейший, но и ответственнейший»

«Мы должны определить наиболее ответственных игроков мусорного бизнеса, которые готовы играть длинные, долгие партии. Они должны понимать, что обращение с ТКО - это не быстрые деньги», - подчеркнул чиновник.

В июне 2020-го губернатор сообщил, что вопрос создания экотехнопарка находится в финальной стадии проработки с потенциальным инвестором. Ориентировочная стоимость проекта на тот момент составляла 2 млрд рублей. «Мы нашли участок с Минобороны в Палкинском районе. Нам его уже передали, на нем планируем разместить экотехнопарк», - анонсировал Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что это лучший из возможных вариантов, но пообещал, что дополнительно будут проведены все геологические и геодезические изыскания, до полного получения результатов которых никакого строительства не будет.

Сомнительные сроки

По состоянию на 25 февраля 2021 года окончательного решения по месту размещения так и не было принято, не сделали выбор и относительно концессионера. Сергей Грахов, в очередной раз выступая перед депутатами областного Собрания, сказал, что рассматривается частная инициатива и возможное место строительства комплекса в Палкинском районе. Сроки назывались те же, что и прежде: начало строительства в 2021-м году, ввод объекта в эксплуатацию - 2023-й.

Уже тогда парламентарии усомнились в их реалистичности. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что надо либо ускорить работу, либо честно говорить людям, что до 2025 года экотехнопарка не будет. Его коллега депутат Алексей Севастьянов также посчитал, что такими темпами проект не выполнить. «Стройка века должна быть, чтобы экотехнопарк сдали к 2023 году», - озвучил он своё мнение.

В мае выяснилось, что сомнения были не напрасны: глава региона озвучил новую дату - 2024 год.

«У нас есть потенциальный инвестор, и мы обговаривали с банками возможные условия концессии. Тем не менее, здесь все нужно тщательно продумать – если мы не обеспечим необходимый объем отходов, недостающую прибыль придется компенсировать из бюджета. При негативном раскладе сумма может составить 450 млн рублей в год. Ошибку здесь допускать нельзя», - объяснил важность тщательной проработки вопроса Михаил Ведерников, выступая на сессии областного Собрания. 

30 ноября 2021 года с ООО «ИПЭиГ» был заключен государственный контракт на 25 млн рублей на проектирование экотехнопарка, который обеспечит сортировку всего объема отходов Псковской области (250 тысяч тонн отходов в год) и утилизацию не более 50%.
Для строительства объекта был определен земельный участок площадью 172 га в урочище Халево сельского поселения «Новоуситовская волость» Палкинского района, который Минобороны России в августе 2020 года передало в собственность Псковской области. После необходимых изысканий непосредственно под экотехнопарк отвели 35,9 га.

Фото: правительство Псковской области

В апреле 2022-го инвестиционный проект и развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе обсуждали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Михаил Ведерников. Стороны договорились о структурировании концессии, общий объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. «Финансирование объекта будет осуществляться на 95% за счет средств РЭО с помощью выпуска облигаций, 5% будет профинансировано инвестором», - рассказал Денис Буцаев. Объект планировалось запустить в 2024 году. 

На сессии регионального парламента 27 октября 2022-го Сергей Грахов озвучил общую стоимость строительства экотехнопарка - порядка 4 млрд рублей, но цифра могла уменьшиться после прохождения экспертизы проектной документации. Получить заключения Росприроднадзора и ФАУ «Главгосэкспертиза России» планировалось в ноябре 2022 года. Сергей Грахов уточнил, что перед этим состоялось общественное обсуждение проекта в целях учета мнения населения, и возражений не было, только конструктивные вопросы.

Строительством предстояло заняться «Псковэкострою», инициатива от которого поступила в адрес правительства Псковской области 20 мая 2022 года. Других предложений не последовало, поэтому концессия была заключена с данной фирмой, которая намеревалась достроить объект в 2024 году.

«Просадки» в графике

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект в феврале 2023 года, затем он отправился на экологическую экспертизу. Строительство экотехнопарка в Псковской области не могло начаться, пока проектную документацию не привели в соответствие всем экологическим нормам, пояснял председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). По его словам, эксперты-экологи выдали ряд замечаний, после устранения которых проект заново направили на экспертизу. «При этом концессионер уже готов строить. Мы сейчас просто ждем проектную документацию. Однозначно можно сказать, что окончание - это 2024 год. Эти сроки нам никто не сдвигает, и сами себе мы не позволяем эти сроки сдвинуть», – заверял Сергей Грахов.

С учётом того, что Псковская область получила на строительство комплекса федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей (при общей стоимости 4,1 млрд), многие смотрели в будущее с оптимизмом. В начале 2024-го года экотехнопарк прошел полное согласование, было получено разрешение на строительство, и подрядчик приступил к работам. Запустить объект обещали уже в декабре, после чего можно было бы закрыть и рекультивировать все существующие свалки.

Первые снимки со стройплощадки появились в апреле. Фото: правительство Псковской области

В течение года губернатор совершал контрольные выезды на стройплощадку. В апреле там велись разработка траншей и монтаж металлоконструкций, основную часть оборудования для строительства корпуса сортировки планировали поставить до 30 ноября. Параллельно строились подъезды к будущему экотехнопарку. Правительство Псковской области выражало готовность оказать всю необходимую поддержку подрядчику, чтобы исключить отставание по срокам.

Фото: правительство Псковской области

В конце мая стало известно о небольших «просадках» в графике. К тому моменту на площадке уже вырыли котлован, заливались фундаменты, в том числе для цеха сортировки. Параллельно велись работы по обустройству карт полигона, которых там будет три.

В июне на сессии областного Собрания было принято решение о выделении дополнительных 460 млн на строительство.

«На сегодняшний момент все подготовительные работы завершены. Весной там был сильно обводнённый участок, поэтому пришлось отводить воду. Сделали все проезды, практически достроен фундамент. К 20-му числу приступают к монтажу металлоконструкций для основного цеха мусоросортировки», - рассказал об этапах реализации проекта вице-губернатор Игорь Шатурный в июле. До конца года надлежало обеспечить полную строительную готовность, чтобы уже в январе-феврале 2025-го туда начали возить отходы.

Его слова подтвердил глава региона: работы шли согласно графику, строительная готовность ожидалась к концу года, после предстоял процесс сертификации и лицензирования, обкатка новых маршрутов.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы эти процедуры прошли максимально оперативно. Рассчитываем, что экотехнопарк начнет полноценную работу к концу первого квартала следующего года», – актуализировал сроки Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В августе он вновь побывал на площадке строящегося экотехнопарка вместе с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Рабочие заканчивали фундаменты и монтировали металлоконструкции. 15 августа планировалось принять первую часть оборудования, чтобы приступить к его монтажу. Строительную готовность первого этапа пообещали обеспечить к концу года.

Проблемные моменты

В начале октября общая техническая готовность предприятия составляла 39%. На объекте работали более 100 человек и 19 единиц техники. В ходе рабочего совещания глава региона сообщил, что многие строительные процессы велись параллельно друг другу в целях экономии времени. Спустя две недели также сообщалось о том, что работа идёт динамично, количество единиц техники на объекте увеличили до 22-х.

«Большая часть оборудования закуплена. На площадку корпуса сортировки уже завозятся отдельные элементы, идёт подготовка к монтажу. Подрядчик пообещал обеспечить строительную готовность к концу года, после чего специалисты приступят к пусконаладке», - сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, где подробно рассказывает о ходе работ.

25 октября стройплощадку экотехнопарка в Палкинском районе посетили депутаты областного Собрания, которые с самого начала «мусорной» реформы пристально следят за ходом её реализации.

 

. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Парламентарии пообщались с представителями подрядчика и узнали, что все финансовые обязательства выполняются в срок, стройматериалы поступают по графику, часть из них оплачена вперёд, как и значительная часть оборудования. Кроме того, обсуждались вопросы экологической безопасности экотехнопарка, в том числе в части контроля сточных вод.

«Основные работы, связанные с земельными работами и фундаментом, завершены. По всем признакам сейчас стройка пойдёт быстрее, и мы очень рассчитываем, что объект будет сдан в намеченный срок», - отметил по итогам визита на стройплощадку Александр Котов.

Вскоре состоялась очередная сессия областного Собрания, на которой депутаты в восьмой раз с начала действия «мусорной реформы» вернулись к наболевшей теме. На этот раз выступала новый спикер - врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева, которая пришла на смену Сергею Грахову. Она сообщила, что общий процент технической готовности комплекса с учетом закупки оборудования и материалов достиг 43%, и заверила, что строительно-монтажные работы идут согласно утвержденному календарному плану. Пусконаладка и лицензирование были запланированы на первый квартал 2025 года.

Ксения Григорьева. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Остается только верить. Пока зима, понятно, что этот вопрос не таким острым кажется. Надеюсь, что в первом квартале 2025 года экотехнопарк введут в эксплуатацию. Какое-то время уйдет на наладку оборудования, набор персонала. Надеюсь, что к лету полигон заработает в полную силу. Но я не могу говорить за подрядчика», – заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков усомнился в том, что комплекс будет сдан до конца декабря. В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) он констатировал, что «полигон шикарный», стройка активная, но есть разница между «достроить объект» и «ввести в эксплуатацию».

В декабре губернатор, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет», заявил: сдача экотехнопарка намечена до конца первого квартала 2025 года. При этом он упомянул о некоторых «сложностях» и «целом блоке проблемных моментов», которые решались в ручном режиме при участии главы РЭО (напомним, в настоящее время объект строят во взаимодействии с Минприроды России и РЭО в рамках нового президентского нацпроекта «Экологическое благополучие»).

В середине января готовность предприятия с учётом приобретённого оборудования составляла более 55%. «Поставил задачу строителям увеличить количество рабочих на объекте к концу января до 300 человек. Скорректирована проектно-сметная документация – по технической части она полностью отработана с Главгосэкспертизой, приступаем к отработке сметной части», - доложил Михаил Ведерников по итогам очередного совещания.

Февраль 2025-го года. Фото: правительство Псковской области 
 
В начале февраля на стройке трудились более 200 человек, строительная готовность достигла 58%. После очередного посещения площадки губернатор перечислил довольно внушительный список уже завершенных и ведущихся работ. И констатировал: строительство экотехнопарка в Палкинском районе идет с отставанием, в связи с чем поручил увеличить темпы.

Хочется верить, что подрядчик прислушается к ценным указаниям и ускорится. Новости о «просадках» и отставаниях выглядят весьма тревожно, особенно на фоне предыдущих лет, в которые сроки запуска экотехнопарка постоянно менялись. Сдвигать их дальше просто некуда.

Ульяна Лаблюк

Теги: #ЖКХ #полигон ТБО #ТКО #мусор #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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