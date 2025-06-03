ЖКХ

В псковской деревне Подбережье построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью более 2,1 км для догазификации деревни Подбережье Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети позволят газифицировать 52 домовладения. На сегодняшний день с жителями деревни заключены 44 договора о подключении.

«После оформления разрешительной документации газопровод будет введен в эксплуатацию, и мы сразу приступим к подключению домовладений. Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также построим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.