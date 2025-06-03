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Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ

Четыре сотрудника муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» отмечены почетными ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, это признание их многолетнего добросовестного труда и значительного вклада в обеспечение работы водного хозяйства города. Церемонии награждения прошли в Пскове в преддверии Дня России.

В ходе торжественного приема по вручению государственных, ведомственных и региональных наград губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил:

Константина Корицкого, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №4 «Водоснабжение» — с почетной грамотой Минстроя России за добросовестную работу, трудовые успехи и большой вклад в развитие строительной отрасли. 27 лет знаний и мастерства Константина Корицкого гарантируют бесперебойное энергоснабжение объектов водоснабжения Пскова.

Владимира Воробьева, оператора хлораторной установки цеха №1 «Очистные сооружения водопровода» — с благодарственным письмом Минстроя России за высокие производственные достижения и плодотворный труд. 34 года – таков стаж добросовестного труда Владимира Воробьева на ответственном участке, обеспечивающем безопасность питьевой воды для псковичей.

На муниципальном уровне сотрудников «Горводоканала» поздравил глава города Пскова Борис Елкин:

Нину Иванову, старшего бухгалтера расчетной группы бухгалтерии — с почетной грамотой Минстроя России за добросовестную работу, трудовые успехи и большой вклад в развитие строительной отрасли. Более 28 лет Нина Иванова обеспечивает точность и порядок в финансовых вопросах предприятия.

Сергея Григорьева, машиниста экскаватора цеха №9 «Транспорт» — с почетной грамотой Минстроя России за добросовестную работу, трудовые успехи и большой вклад в развитие строительной отрасли. Его опыт, накопленный за 31 год работы, и умелые руки незаменимы при выполнении важнейших транспортных и земляных работ, отметили коллеги.

«Коллектив "Горводоканала" от всей души поздравляет Нину Федоровну, Константина Петровича, Сергея Ивановича и Владимира Александровича с этой высокой федеральной оценкой их труда! Ваш опыт, преданность делу и профессионализм – неоценимое достояние нашего предприятия и залог надежной работы городских систем водоснабжения. Мы по-настоящему гордимся вами и вашими достижениями!» - заключили на предприятии.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова, МП города Пскова «Горводоканал»