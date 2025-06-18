ЖКХ

Началось строительство сетей для догазификации псковской деревни Воскресенское

В Псковском районе началось строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 0,6 км в рамках догазификации деревни Воскресенское. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: «Газпром межрегионгаз Псков»

Новые распределительные сети позволят газифицировать 21 домовладение населенного пункта.

«К настоящему времени договоры на догазификацию заключены с жителями 10 домовладений. В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участков будут выполняться и работы в их границах и подготовка домовладений к приему газа. Это позволит сократить сроки подключения», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.