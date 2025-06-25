ЖКХ

Началось строительство сетей для догазификации пыталовской деревни Вышгородок

В Пыталовском муниципальном округе началось строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 5 км в рамках догазификации деревни Вышгородок. Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 70 домовладений деревни. От владельцев 45 из них приняты заявки, 44 переведены в договоры.

«Строительство сетей газораспределения планируется в три этапа. Первый этап уже на завершающей стадии, построены первые 2 км газопровода. В ближайшее время приступим к строительно-монтажным работам второго и третьего этапов. Ввод в эксплуатацию запланирован также поэтапный, чтобы первые потребители получили газ уже к отопительному сезону», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.