«Дневной дозор»: Нужно ли прекратить строительство домов с газом?

В Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове. По мнению депутата от «Новых людей» Владимира Плякина, газовые службы не всегда справляются с объемом работ. Политик отметил, что в одном подъезде может находиться от 10 до 40 квартир, поэтому проконтролировать прохождение обследования всеми жильцами практически невозможно. Неисправное оборудование и отсутствие регулярного обслуживания, в свою очередь, увеличивают риски трагичных инцидентов. По мнению инициатора, переход на электричество позволит снизить вероятность взрывов.
Может быть и нашему региону стоит об этой идее задуматься? Не так давно в жилом доме на площади Юбилейной города Великие Луки произошла утечка газа, которая привела к взрыву. Пострадали четыре человека, один был госпитализирован. Взрывная волна была такой силы, что части оконных рам и куски пластика разлетелись на несколько десятков метров от дома. Квартира, где произошла утечка, выгорела дотла, обрушилась межкомнатная перегородка, были выбиты окна. Нужно ли во избежание таких трагических происшествий прекратить строительство домов с газом? Как избежать аварий на газовом оборудовании? Кто виноват в ЧП - газ или же халатность жильцов дома и управляющих компаний? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».
Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва предоставила статистику чрезвычайных происшествий, связанных с возгоранием газового оборудования, за период 7 месяцев и рассказала о правилах безопасности, которые нужно соблюдать для избежания подобных случаев.
Руководитель строительной компании «Стройсистема» Анатолий Палкин, размышляя о рациональности данной инициативы, задался вопросом, а для чего тогда нужен газ, если не для людей? Да, строительство домов с электроснабжением дешевле, но по мнению Анатолия Палкина, случаи взрыва газового оборудования происходят по причине халатности пользователей, но ведь и электроприбор при неправильной эксплуатации представляет угрозу.
Советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян считает, что дело вовсе не в газе, замыкание электрооборудования из-за перегрузки электросети - тоже не редкость. По мнению Армена Мнацаканяна, корни чрезвычайных происшествий, связанных с газовым оборудованием, нужно искать в том, насколько добросовестно выполняют свои обязательства жильцы дома и сотрудники газовой компании, которые занимаются обслуживанием газового оборудования на дому.
Директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак уверен, что соблюдение жильцами техники безопасности и качественное выполнение своей работы сотрудниками управляющих компаний - гарантия того, что ЧП с газовым оборудованием - не будет. Также Олег Брячак добавил, что действительно в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге многие от газоснабжения отказываются и переходят на электричество все чаще, но для нашего региона, где газовые сети хорошо развиты, по мнению застройщика, отказ от бытового газа приведет к удорожанию стоимости строительства жилья и дополнительным издержкам для пользователей.
Директор строительной компании «Эгле» Роман Кухи считает, что случаи взрыва домашнего газового оборудования единичны. И связаны они с халатным отношением как жильцов, так и газовых служб, к обслуживанию оборудования. Но, по мнению Романа Кухи, переводить из-за этих отдельных инцидентов все дома на электричество - однозначно не стоит. Как минимум потому, что счета за жилищно-коммунальные услуги при отказе от бытового газа - ощутимо вырастут.
Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов объяснил, почему инициатива запретить строительство многоквартирных домов с газовым оборудованием кажется ему очень противоречивой, а также назвал два фактора, которые приводят к ЧП с газом.
Не так давно повышение тарифов на коммунальные услуги взбудоражило общественность и вызвало целую бурю негативных эмоций. По результатам проводимого Псковской Лентой Новостей опроса, подавляющее большинство респондентов не рады повышению цен на жилищно-коммунальные услуги на пару тысяч рублей в месяц. В случае, если авторы идеи о запрете строительства многоквартирных домов с газовым оборудованием смогут превратить ее в действующий закон, цены на ЖКУ, скорее всего, снова ощутимо вырастут, что приведет к негативной реакции граждан. В сегодняшней программе об этом говорили и некоторые наши эксперты. Большинство наших собеседников инициативу не поддержали, так как, помимо заоблачных цен на жилищно-коммунальные услуги, отказ от газа грозит рядом неудобств и для застройщиков. Так или иначе, все наши спикеры отметили, что случаи взрыва газового оборудования единичны, поэтому соблюдения правил безопасности и ответственного подхода управляющих компаний будет достаточно для того, чтобы подобных инцидентов избежать.
