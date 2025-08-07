Псковcкая обл.
ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужно ли прекратить строительство домов с газом?

07.08.2025 11:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли прекратить строительство домов с газом?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове. По мнению депутата от «Новых людей» Владимира Плякина, газовые службы не всегда справляются с объемом работ. Политик отметил, что в одном подъезде может находиться от 10 до 40 квартир, поэтому проконтролировать прохождение обследования всеми жильцами практически невозможно. Неисправное оборудование и отсутствие регулярного обслуживания, в свою очередь, увеличивают риски трагичных инцидентов. По мнению инициатора, переход на электричество позволит снизить вероятность взрывов.

Может быть и нашему региону стоит об этой идее задуматься? Не так давно в жилом доме на площади Юбилейной города Великие Луки произошла утечка газа, которая привела к взрыву. Пострадали четыре человека, один был госпитализирован. Взрывная волна была такой силы, что части оконных рам и куски пластика разлетелись на несколько десятков метров от дома. Квартира, где произошла утечка, выгорела дотла, обрушилась межкомнатная перегородка, были выбиты окна. Нужно ли во избежание таких трагических происшествий прекратить строительство домов с газом? Как избежать аварий на газовом оборудовании? Кто виноват в ЧП - газ или же халатность жильцов дома и управляющих компаний? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва предоставила статистику чрезвычайных происшествий, связанных с возгоранием газового оборудования, за период 7 месяцев и рассказала о правилах безопасности, которые нужно соблюдать для избежания подобных случаев.

«По причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования произошло 6 пожаров. В результате пожаров по причине нарушения правил безопасности гибели людей допущено не было. В целях безопасности мы рекомендуем соблюдать следующие правила: изучить инструкцию по использованию газового оборудования, не использовать газовые плиты для обогрева помещения, один раз в год привлекайте специалистов для проверки состояния газовых труб и соединений на предмет утечки газа, храните все горючие предметы, включая газовые баллоны, в защищённых от прямого солнечного света и осадков местах. Также советуем не использовать газовое оборудование при отсутствии тяги или при неисправных датчиках контроля газа, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. В случае пожара или взрыва газа немедленно покиньте помещение и вызовите экстренные службы».

Руководитель строительной компании «Стройсистема» Анатолий Палкин, размышляя о рациональности данной инициативы, задался вопросом, а для чего тогда нужен газ, если не для людей? Да, строительство домов с электроснабжением дешевле, но по мнению Анатолия Палкина, случаи взрыва газового оборудования происходят по причине халатности пользователей, но ведь и электроприбор при неправильной эксплуатации представляет угрозу.

«Куда в стране газ девать будут? Вот пусть подумают. Если не людям, то для кого тогда это всё? А что касается электроэнергии, то у нас сейчас проблемы по поводу технологического подключения. Сетевая компания берет деньги, а работу свою не выполняет в сроки. И можно посмотреть, сколько заявлений в ФАСе, сколько судебных исков по техприсоединению. Это, скорее всего, человеческий фактор, никаких проблем с газом там нет, и это единичные случаи».

Советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян считает, что дело вовсе не в газе, замыкание электрооборудования из-за перегрузки электросети - тоже не редкость. По мнению Армена Мнацаканяна, корни чрезвычайных происшествий, связанных с газовым оборудованием, нужно искать в том, насколько добросовестно выполняют свои обязательства жильцы дома и сотрудники газовой компании, которые занимаются обслуживанием газового оборудования на дому.

«Я считаю, что если есть газовое хозяйство в доме, то человек должен подписывать документ на обслуживание и нести его в соответствующую компанию, которая должна ежегодно заниматься обслуживанием. Это обязанности с двух сторон, и газовой компании, и гражданина, который идёт на получение данной услуги. Прежде чем запустить в любой дом газ, составляется проект, и на основании этого проекта газовая компания понимает, как обслуживать данное домохозяйство. Поэтому я считаю, что это чушь».

Директор строительной компании «Монолит» Олег Брячак уверен, что соблюдение жильцами техники безопасности и качественное выполнение своей работы сотрудниками управляющих компаний - гарантия того, что ЧП с газовым оборудованием - не будет. Также Олег Брячак добавил, что действительно в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге многие от газоснабжения отказываются и переходят на электричество все чаще, но для нашего региона, где газовые сети хорошо развиты, по мнению застройщика, отказ от бытового газа приведет к удорожанию стоимости строительства жилья и дополнительным издержкам для пользователей.

«У нас в Госдуме сидят такие товарищи, которые слабо понимают иногда то, чем они занимаются. То есть человек сейчас где-то формирует участки, решает вопрос по прокладке газопровода к своему участку, тратит серьёзные деньги. А какой-то умный парень, сидя в кабинете, рассуждает на предмет того, что раз в десять лет где-то взорвался газ. Раз в десять лет и электричка может кого-то убить. Такая инициатива рождается, и наносится очередной удар по бизнесу. Нет ничего более ценного, чем стабильность, чем понятные правила игры для бизнеса и для государства, потому что если бизнес будет чувствовать себя комфортно и не будет получать таких пинков, то, конечно же, он будет и налогов больше платить, и от этого все выиграют. С точки зрения безопасности при проектировании домов с газоснабжением, всё учтено на порядок больше, чем надо. Если качественно всё сделать и жильцы не будут нарушать технику безопасности, а управляющая компания будет поддерживать все коммуникации в технически исправном состоянии, таких проблем не будет точно».

Директор строительной компании «Эгле» Роман Кухи считает, что случаи взрыва домашнего газового оборудования единичны. И связаны они с халатным отношением как жильцов, так и газовых служб, к обслуживанию оборудования. Но, по мнению Романа Кухи, переводить из-за этих отдельных инцидентов все дома на электричество - однозначно не стоит. Как минимум потому, что счета за жилищно-коммунальные услуги при отказе от бытового газа - ощутимо вырастут.

«Мы живём в большой стране, где самый дешёвый газ. Мы строим газовые котельные, чтобы отапливать жилые дома. Если мы будем топить электричеством, то вы представляете, сколько будет стоить квартплата? Этим вопросом должны заниматься газовые службы, а не сваливать на управляющие компании. Деньги они за это берут, и берут немалые, пусть уже занимаются эксплуатацией. То, что они ею не занимаются, это одна ситуация, а то, что у нас миллион квадратных метров, на которых используется газовые плиты и печи, и один дом взорвался, это просто халатность и какой-то коэффициент потерь. Поквартирное отопление, когда ставят котлы в квартирах, наверное, это неправильная тема, потому что за оборудованием надо ухаживать, ухаживать должен хозяин этой квартиры. Он уезжает в командировку на полгода, и никто за оборудованием не смотрит. Есть моменты, а газ для пищеприготовления, конечно, нужно оставить, как альтернативу электричеству. Газовые котельные сейчас строят специально для микрорайонов».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов объяснил, почему инициатива запретить строительство многоквартирных домов с газовым оборудованием кажется ему очень противоречивой, а также назвал два фактора, которые приводят к ЧП с газом.

«Два фактора. Первое – это человеческий фактор, халатность, когда без разрешения лезут в газовые системы. И второе – это, безусловно, устаревание, когда вообще никто никогда никуда не лезет. Но всё-таки основная причина – это человеческий фактор. Таких хлопков не так много в общей массе, чаще всего причиной смерти является удушье. Но стоит ли из-за этого везде отказываться от газа? Я думаю, что нет, это неправильно. Благо газ – это народное достояние, и лишаться его – неправильная история. Это удорожание для собственников их коммунальных услуг. Нужно добиваться того, чтобы газовиков всё-таки пускали в квартиры, чтобы они могли туда попасть, и запретить собственникам принимать решения о том, чтобы не ремонтировать газовое оборудование. Нужно расширить полномочия по официальному ремонту. Тем более мы сейчас на пути газификации, "Газпром" вкладывает в это огромные деньги, а конечного потребителя не будет».

Не так давно повышение тарифов на коммунальные услуги взбудоражило общественность и вызвало целую бурю негативных эмоций. По результатам проводимого Псковской Лентой Новостей опроса, подавляющее большинство респондентов не рады повышению цен на жилищно-коммунальные услуги на пару тысяч рублей в месяц. В случае, если авторы идеи о запрете строительства многоквартирных домов с газовым оборудованием смогут превратить ее в действующий закон, цены на ЖКУ, скорее всего, снова ощутимо вырастут, что приведет к негативной реакции граждан. В сегодняшней программе об этом говорили и некоторые наши эксперты. Большинство наших собеседников инициативу не поддержали, так как, помимо заоблачных цен на жилищно-коммунальные услуги, отказ от газа грозит рядом неудобств и для застройщиков. Так или иначе, все наши спикеры отметили, что случаи взрыва газового оборудования единичны, поэтому соблюдения правил безопасности и ответственного подхода управляющих компаний будет достаточно для того, чтобы подобных инцидентов избежать.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
