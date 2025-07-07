ЖКХ

Каждый пятый респондент ПЛН тратит на ЖКУ половину зарплаты

Большая часть респондентов Псковской Ленты Новостей тратит на ЖКУ значительную долю своей зарплаты, следует из опроса, в котором приняли участие 469 человек.

47.3% участников опроса сообщили, что примерно четвертая или пятая часть их зарплаты уходит на ЖКУ, что ощутимо сказывается на бюджете.

22.8% отметили, что уходит почти треть заработка, и они вынуждены экономить на других расходах.

21.6% респондентов указали, что отдают половину своей зарплаты на оплату коммунальных услуг.

5.3% респондентов заявили, что тратят на ЖКУ не так много, у них остается достаточно средств.

2.4% сообщили о накопленных долгах и о том, что не знают, как и чем будут оплачивать квитанции.

0.6% не ведут подсчеты своих расходов на коммунальные услуги.

Результаты опроса демонстрируют значительное бремя, которое коммунальные платежи накладывают на финансовое положение граждан. Более 44% респондентов указывают, что отдают на оплату ЖКУ более одной трети своей зарплаты, что свидетельствует о серьезной финансовой нагрузке. Особенно тревожной является ситуация для 21.6% участников опроса, которые тратят половину своего дохода на коммунальные услуги. Наличие долгов по ЖКУ у 2.4% респондентов подчеркивает существование уязвимых групп населения, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями в условиях роста тарифов.

Только около 6% участников опроса заявили, что их расходы на ЖКХ незначительны и позволяют им сохранять финансовую стабильность.

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