ЖКХ

Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове подходит к концу

Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского подходит к концу. Об этом пишет глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

«Прямо сейчас специалисты завершают самые ответственные этапы - переврезку трубопроводов и подключение обновлённых участков к общей системе. Это кропотливая работа, требующая особой точности, ведь от качества этих соединений зависит надежность всего теплоснабжения», - пишет Борис Елкин.

Уже 24 августа все работы будут завершены, и горячая вода вернётся в дома. После завершения ремонта пройдёт благоустройство территории: будут приведены в порядок пешеходные дорожки, также специалисты займутся озеленением.