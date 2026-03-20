Жителям деревень в Псковском округе объяснили, почему они испытывают перебои с электричеством

В последнее время жители населенных пунктов Федоровщина, Неёлово-1, Неёлово-2, Репки, Логозовичи, Балсовик, Криушино, Северик, Селище столкнулись с неудобствами, связанными с перебоями электроснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве тарифов и энергетики Псковской области. Ранее в адрес ПЛН в рубрику Интерактив поступало сообщение от жителя деревни Неелово, который рассказывал о постоянных проблемах с электричеством.

В настоящее время ПАО «Россети Северо-Запад» (Псковский филиал) проводит плановые работы по реконструкции воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ л. 253-05, питающей вышеуказанные населенные пункты. На данной воздушной линии электропередачи выполняются работы по замене провода на провод большего сечения (опоры с 1 по 68), установка двух реклоузеров.

«Это вынужденная, но крайне необходимая мера. Данные работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», - заверили в министерстве тарифов и энергетики.

В настоящий момент работы на основном участке воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ л. 253-05 закончены. Отключения деревень Репки, дер. Неёлово-1, Неёлово-2 не планируется. Кратковременные отключения продолжительностью до 15 минут возможны для оперативных переключений, необходимых для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей.

С 23 марта по 30 апреля возможны плановые отключения потребителей деревень Федоровщина, Логозовичи, Балсовик, Криушино, Северик, Селище.

Информация о плановых отключениях электрической энергии публикуется за 10 дней на портале электросетевых услуг «Россети»

8 (8112) 29-31-13 бесплатный, круглосуточно.