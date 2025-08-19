ЖКХ

Псковский «Горводоканал» наградили на всероссийской конференции в Самаре

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» наградили на Всероссийской конференции водоканалов в Самаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) , МП города Пскова «Горводоканал»

В конце августа в Самаре успешно прошла XVII Всероссийская конференция водоканалов, организованная Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) и приуроченная к ее 35-летнему юбилею. Мероприятие стало одним из самых масштабных за всю историю и собрало рекордные 452 делегата из 56 регионов России. Псков на отраслевом форуме представляла делегация муниципального предприятия «Горводоканал» в составе ключевых руководителей: директора Константина Болотина, финансового директора Анжелики Лясиной и заместителя директора по производству Олега Панкевич.

В течение трех дней работы конференции для участников была организована насыщенная деловая программа. Ключевыми темами для дискуссий стали совершенствование природоохранного законодательства, обращение с жидкими бытовыми отходами и осадком сточных вод, а также актуальные вопросы регулирования в сфере водоотведения. В пленарных заседаниях приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, среди которых заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Итоги конференции были подведены на общем собрании членов РАВВ, где состоялось торжественное награждение отличившихся предприятий. Псковский «Горводоканал» был удостоен юбилейной медали РАВВ за успешную реализацию крупных отраслевых проектов. Кроме того, предприятие заняло почетное четвертое место в номинации по лучшим корпоративным фильмам в рамках кинофестиваля Ассоциации «Во власти воды».

Участие в работе ведущего отраслевого форума является важной частью стратегии развития «Горводоканала», отметили на предприятии: «Прямой диалог с федеральными регуляторами и коллегами из других регионов позволяет не только быть в курсе грядущих изменений в законодательстве, но и напрямую влиять на выработку конструктивных решений для всей водопроводно-канализационной отрасли страны. Опыт, знания и деловые контакты, полученные на таком высоком уровне, будут проанализированы и применены на практике для решения ключевых задач предприятия по обеспечению псковичей качественными услугами водоснабжения и водоотведения».