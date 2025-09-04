Псковcкая обл.
ЖКХ

Из-за ремонта временно изменили схему подачи холодной воды в микрорайоне №1 Пскова

10.09.2025 12:11|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие «Горводоканал» объявило о проведении аварийно-восстановительных мероприятий на участке хозяйственно-бытовой канализации глубокой закладки на улице Коммунальной в Пскове. Для оперативного устранения проблемы пришлось изменить привычную схему подачи холодной воды жителям микрорайона №1, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Представители предприятия отметили, что из-за временных изменений возможна нестабильность качества подаваемой воды.

Специалисты ведут активные работы по восстановлению нормального режима функционирования системы водоснабжения и очистке водопроводных магистралей.

Администрация МП «Горводоканал» приносит извинения местным жителям за возможные неудобства и просит проявить терпение до завершения восстановительных мероприятий.

Псковская Лента Новостей
