Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё ЖКХ 15.09.2025 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 16.09.2025 17:480 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО 16.09.2025 17:410 Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, ответили псковичам 16.09.2025 15:430 Складирование не относящегося к ТКО мусора на контейнерных площадках запрещено — Денис Кузнецов 16.09.2025 15:060 Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов 16.09.2025 14:100 Денис Кузнецов: Экотехнопарк можно достроить до конца года
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:382 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО

16.09.2025 17:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Обещанного, как известно, три года ждут. Но в данном случае уже гораздо больше. Речь про современное предприятие по сортировке и переработке отходов - экотехнопарк. Напомним, так называемая «мусорная» реформа стартовала в стране еще 1 января 2019 года. Одним из ее элементов, как нас уверяли власти, должно стать создание современных экотехнопарков, которые придут на смену существующим полигонам накопления отходов. Впрочем, о необходимости найти альтернативу обычным свалкам говорили и до 2019 года, в том же Пскове - полигон ТКО перестал принимать мусор уже в 2012-м. Во многих других районах области ресурс полигонов был также на грани исчерпания. В Псковской области на заре «мусорной» реформы обсуждалось строительство даже двух современных полигонов. Позднее планы сократились до одного, да и по нему сроки постройки уже неоднократно переносились. А без него экологическая реформа – с правильным сбором, сортировкой, переработкой отходов и превращается в мусорную – всё в одно ведро и захоронить. 

В настоящее время «стройка века», как её окрестил один из депутатов регионального парламента, всё еще продолжается. Причём работы, по мнению многих наблюдателей, ведутся не так активно, как хотелось бы. Каковы темпы строительства экотехнопарка на сегодняшний день? Насколько важную роль в схеме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов играет этот объект? Закроют ли его мощности все потребности региона или нужен будет еще один экотехнопарк для южной зоны области? И как его наличие изменит подходы к обращению с ТКО? 

Об этом Любовь Кузнецова поговорила с и. о. генерального директора ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, Денисом Кузнецовым.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 95 человек
16.09.2025, 18:120 «Обкромсавших» деревья на Завеличье в Пскове привлекут к ответственности 16.09.2025, 18:000 На личный прием к сенатору Наталье Мельниковой в Пскове обратились шесть человек 16.09.2025, 17:580 За границу — чаще, отдых — короче: как меняются туристические привычки жителей Пскова 16.09.2025, 17:570 День в истории ПЛН. 16 сентября
16.09.2025, 17:480 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО 16.09.2025, 17:450 Выставку фотопроекта «Продело» откроют на псковском производстве 16.09.2025, 17:430 Более двух тысяч псковичей стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 16.09.2025, 17:410 Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, ответили псковичам
16.09.2025, 17:350 Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре 16.09.2025, 17:300 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО 16.09.2025, 17:290 Группа «Конец фильма» выступит в Пскове 27 сентября 16.09.2025, 17:200 Александр Котов: Участники программы «Героев земли Псковской» прошли огонь и воду
16.09.2025, 17:170 Псковский музей открывает виртуальную выставку о подвиге летчиков 158-го авиационного полка ПВО 16.09.2025, 17:100 Книгу «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» представят в Пскове 16.09.2025, 17:030 Проект бюджета на три года внесут в Госдуму до 1 октября 16.09.2025, 16:591 Кадры для региона: дан старт этапу наставничества программы «Герои земли Псковской»
16.09.2025, 16:530 Межрайонный турнир по мини-футболу пройдёт в Новоржеве в память о погибших воинах 16.09.2025, 16:480 Три псковских автора отмечены на Школе литературного мастерства Союза писателей 16.09.2025, 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 16.09.2025, 16:410 Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе
16.09.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов 16.09.2025, 16:330 ВЦИОМ: Почти 30% россиян верят, что их тайно чипируют 16.09.2025, 16:330 Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода  16.09.2025, 16:290 Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной конференции поставщиков «АвтоВАЗ»
16.09.2025, 16:230 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? ВИДЕО 16.09.2025, 16:140 Музыканты и вокалисты из Пскова дадут концерт в Вечаше 16.09.2025, 16:130 Подоходный дом 16.09.2025, 16:030 Пропавший автобус-труженик у здания «Псковавтотранс» находится на реставрации
16.09.2025, 15:580 Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН 16.09.2025, 15:470 Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на Чудском и Псковском озерах 16.09.2025, 15:430 Складирование не относящегося к ТКО мусора на контейнерных площадках запрещено — Денис Кузнецов 16.09.2025, 15:390 Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
16.09.2025, 15:380 Со страховой компании взыскали почти 300 тысяч рублей за повреждение заправки в Опочке 16.09.2025, 15:340 В Пскове у водителя конфисковали Mitsubishi за нетрезвое вождение 16.09.2025, 15:270 Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе 16.09.2025, 15:230 Выставка графики «Анна Каренина» откроется в Пскове 19 сентября
16.09.2025, 15:210 Александр Стройло: Художником стал из зависти 16.09.2025, 15:130 «Чёрного копателя» осудили в Пскове за хранение боеприпасов из найденного блиндажа  16.09.2025, 15:060 Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов 16.09.2025, 14:540 С января по август «Ласточки» перевезли между Псковом и Петербургом свыше 565 тысяч пассажиров
16.09.2025, 14:510 Выставка «Урок равновесия» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 16.09.2025, 14:470 Увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней предложили в Госдуме 16.09.2025, 14:270 Андрей Склюев из Екатеринбурга совершает велопутешествие в Сочи без денег и сейчас находится в Пскове 16.09.2025, 14:180 Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град»
16.09.2025, 14:120 Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации 16.09.2025, 14:100 Денис Кузнецов: Экотехнопарк можно достроить до конца года 16.09.2025, 14:000 «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 16.09.2025, 13:530 Ввоз 20,5 тонны яблок из Молдовы в Псковской области запрещен из-за недостатков в документации
16.09.2025, 13:370 Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers 16.09.2025, 13:320 Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 24 сентября 16.09.2025, 13:280 Дожди и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября 16.09.2025, 13:260 Псковский археолог проведет лекцию о тайной стороне Ледового побоища
16.09.2025, 13:140 Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 16.09.2025, 13:130 Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа 16.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области 16.09.2025, 13:010 Директор псковского музея приняла участие в масштабном съезде в Петербурге
16.09.2025, 12:450 Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября 16.09.2025, 12:430 Сергей Вострецов: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным 16.09.2025, 12:290 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно 16.09.2025, 12:191 Поднять из руин: что ждет Романову горку в Пскове
16.09.2025, 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025» 16.09.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 12:000 Яркие, талантливые, успешные — рассказываем о фотографах и видеооператорах ПЛН. Часть 6 16.09.2025, 11:491 Владимир Якушев: «Единая Россия» нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах
16.09.2025, 11:330 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? 16.09.2025, 11:290 Появилось фото сгоревшего на АЗС в Печорах Mercedes 16.09.2025, 11:180 Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers 16.09.2025, 11:140 Короткое замыкание стало причиной пожара в дновском поселке Дачное
16.09.2025, 11:110 «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 16.09.2025, 11:060 В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин 16.09.2025, 10:510 Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка 16.09.2025, 10:410 Мошенники под маской брокеров и фотографов обманули псковичей на 300 тысяч рублей
16.09.2025, 10:270 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 10:140 Двухэтажный жилой дом горел в Идрице 16.09.2025, 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 16.09.2025, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Труда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru