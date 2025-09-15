ЖКХ

«Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Обещанного, как известно, три года ждут. Но в данном случае уже гораздо больше. Речь про современное предприятие по сортировке и переработке отходов - экотехнопарк. Напомним, так называемая «мусорная» реформа стартовала в стране еще 1 января 2019 года. Одним из ее элементов, как нас уверяли власти, должно стать создание современных экотехнопарков, которые придут на смену существующим полигонам накопления отходов. Впрочем, о необходимости найти альтернативу обычным свалкам говорили и до 2019 года, в том же Пскове - полигон ТКО перестал принимать мусор уже в 2012-м. Во многих других районах области ресурс полигонов был также на грани исчерпания. В Псковской области на заре «мусорной» реформы обсуждалось строительство даже двух современных полигонов. Позднее планы сократились до одного, да и по нему сроки постройки уже неоднократно переносились. А без него экологическая реформа – с правильным сбором, сортировкой, переработкой отходов и превращается в мусорную – всё в одно ведро и захоронить.

В настоящее время «стройка века», как её окрестил один из депутатов регионального парламента, всё еще продолжается. Причём работы, по мнению многих наблюдателей, ведутся не так активно, как хотелось бы. Каковы темпы строительства экотехнопарка на сегодняшний день? Насколько важную роль в схеме сбора и утилизации твердых коммунальных отходов играет этот объект? Закроют ли его мощности все потребности региона или нужен будет еще один экотехнопарк для южной зоны области? И как его наличие изменит подходы к обращению с ТКО?

Об этом Любовь Кузнецова поговорила с и. о. генерального директора ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, Денисом Кузнецовым.