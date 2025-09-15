ЖКХ

Суд обязал фонд капремонта устранить дефекты кровли дома в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области обязал фонд капитального ремонта устранить дефекты кровли в многоквартирном доме в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Подрядная организация ООО «Комфорт» по договору с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области выполнила капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: город Великие Луки, Октябрьский проспект, 28/13. Работы завершили в декабре 2020 года и приняли по акту. Гарантийный срок составляет не менее пяти лет.

В период эксплуатации многоквартирного дома в период гарантийных обязательств выявлены недостатки, о чем ООО «УК «Центр города» уведомляло фонд, а именно: протечки кровли над выступающим элементом фасада МКД, разрушение штукатурного слоя стены дома.

Требование об устранении дефектов осталось без ответа, в связи с чем управляющая компания обратилась в суд. Для установления причин повреждений суд назначил строительно-техническую экспертизу, согласно выводам которой следует, что работы выполнили в соответствии с проектной документацией, однако именно недостатки самой проектной документации стали причиной дефекта.

В рабочей документации не учли особенности конструкции выступающей части дома (ризалита) — участка, где невозможно повторить стандартное решение по свесу кровли. При замене старого шиферного покрытия на металлический профнастил не предусмотрели систему проветривания подкровельного пространства для отвода конденсата. В результате конденсат стекает на стену, вызывая её постоянное намокание и разрушение.

Эксперт признал ситуацию устранимым дефектом, требующим разработки специального технического решения и проведения дополнительных работ по ремонту кровли над ризалитом.

Несмотря на то, что подрядчик выполнил работы по проекту, ответственность за качество самого проекта и его применимость к конкретному объекту лежит на заказчике — фонде капитального ремонта, как техническом заказчике.

Арбитражный суд Псковской области обязал регионального оператора — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области — в течение 4 месяцев разработать техническое решение и устранить недостатки кровли.