ЖКХ

На работу в филиал «Россети Северо-Запад» приглашают псковичей

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает на работу специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: «Россети Северо-Запад»

Псковичи получат работу в надежной основе энергосистемы Псковской области. Предприятие обеспечивает свет и тепло тысячам домов, организаций и социальных объектов.

«Наша компания сочетает многолетний опыт, передовые технологии и стремление к развитию, создавая стабильное будущее для региона, - отмечают представители псковского филиала. - Наша команда – это профессионалы, которые не только поддерживают бесперебойную работу сетей, но и создают комфортные условия для жизни и развития своих сотрудников».

На постоянную работу в районах Псковской области требуются:

электромонтеры;

мастера;

диспетчеры;

машинисты бульдозера;

трактористы;

вальщики леса;

водители (категории С, Е).

Рассматриваются кандидаты из разных городов Псковской области, в том числе кандидаты без опыта работы, проводится обучение.

Работникам предлагают широкий социальный пакет: ДМС со стоматологией, санаторно-курортное лечение; надбавка за непрерывный трудовой стаж (выслугу лет); материальная помощь к отпуску, в связи с рождением ребенка, в связи с вступлением в брак; путевки в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников и многое другое.

Подробности по телефонам: +79211107235, +79211107028, 8 (8112) 597-597.

Резюме можно направлять по адресу. Если нет резюме, можно заполнить анкету по ссылке.