ЖКХ

Газовая эра Пушкинских Гор

«Разрешаем». Одно простое слово, без преувеличения, вошло 25 апреля в историю Пушкинских Гор. В «приют спокойствия, трудов и вдохновения» пришел трубопроводный природный газ. Уже подключен знаменитый Святогорский монастырь с могилой Пушкина и первый дом в центре поселка, а его жители выстроились в очередь за своей долей голубого топлива. Местные называют произошедшее не иначе как историческим событием и воплощенной мечтой. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера наблюдала, как для Пушкиногорского муниципального округа началась новая эра – подробности в репортаже.

С опережением сроков

Этого дня пушкиногорцы ждали 66 лет, то есть с 1959 года, когда началась газификация Псковской области. В новейшей истории каждый следующий руководитель региона пытался дотянуть трубу до Пушкинских Гор, однако для ее появления в поселке потребовались усилия сразу двух губернаторов, нынешнего и бывшего, и президентская программа догазификации. В 2021 году Владимир Путин распорядился до 2030 года провести газ во все населенные пункты страны и бесплатно довести его до границ участков жителей. Пушкинские Горы встали в план на 2026 год. Однако получилось сдвинуть сроки на целый год раньше.

«Люди этого, конечно, очень ждали, и, безусловно, это важная страница в жизни поселка, - констатировал глава региона Михаил Ведерников. - Это непростое решение было принято на нашей совместной встрече с Сергеем Вадимовичем и с Андреем Турчаком, когда он еще был сенатором от Псковской области. Поэтому благодарю Андрея Анатольевича за поддержку. Сергей Вадимович, а вам большое спасибо за то, что все наши планы мы реализовали точно и даже с опережением сроков».

Сергей Вадимович – это Сергей Густов, генеральный директор федерального ООО «Газпром межрегионгаз». Он специально приехал в Пушкинские Горы для участия в эпохальном событии. И не только он. Радостный день с пушкиногорцами разделили депутат Госдумы и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и депутаты регионального парламента Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов, заместитель губернатора Игорь Шатурный, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, руководитель компании-подрядчика «Стройпроектсервис», тянувшей газовую трубу в Пушкинские Горы, Илья Димов.

Накануне глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова пригласила жителей на праздник в честь пуска газа к Научно-культурному центру Пушкинского музея-заповедника. Символически, что знаковое событие состоялось на фоне памятника музейщикам. За происходящим зорко наблюдал бронзовый Семен Степанович Гейченко, легендарный хранитель пушкинских мест, много усилий приложивший для их благоустроения.

Перед постаментом развернулась выставка газового оборудования, по которой прошлись высокие гости. Для пушкиногорцев газовая плита – не какая-то диковинка. Газом тут уже пользовались – сжиженным, в баллонах. А в микрорайоне, который местные так и называют – микрорайон – находится подземный резервуар, откуда в квартиры тоже шел привозной газ. Однако ни про обогрев частных домов дешевым топливом, ни о переводе на него социальных объектов и котельных речь до прихода настоящей трубы не шла. Поэтому на выставке Сергей Густов с подлинным знанием дела рассказывал губернатору о параметрах газового котла наружного размещения, которым автономно можно отапливать учреждения.

«В Псковской области мощная и амбициозная программа догазификации, подписанная Михаилом Ведерниковым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По ней 55 населенных пунктов впервые получат природный газ, - оценил Сергей Густов масштабы проделанной и предстоящей работы. - Газ – это самое дешевое отопление наших российских домов, а в Псковской области зимой бывает очень холодно. В Пушкиногорье 4200 ныне существующих домов получат возможность газоснабжения, уверен, будет новое строительство, на газ будет переведена котельная, школы, больница, музеи, культурные центры. Приход современной инфраструктуры и экологичного топлива – вот, что мы сегодня празднуем».

Пушкиногорцы в это время активно занимали очередь к мобильному офису «Газпрома» для подачи заявок на подключение своих домов, тем более, что всего-то и нужно было захватить с собой на праздник паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на догазифицируемую недвижимость.

«Дорогие земляки, всех поздравляю с этим праздником. Приход в Пушкинские Горы природного газа – это, действительно, важное событие, - отметил Александр Козловский. - Оно стало возможным после того, как в 2021 году президент Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по социальной догазификации, озвученную Андреем Турчаком. Благодаря большой совместной работе сложный проект по догазификации Пушкинских Гор был реализован в короткие сроки».

Не раз в этот день звучали благодарности в адрес псковских газовиков, сработавших под руководством Антона Дымова технично и быстро.

Наконец, столь долгожданный момент наступил. Газовики запросили разрешение на пуск газа, и Михаил Ведерников вместе с Сергеем Густовым произнесли историческое: «Разрешаем». А символические факелы зажгли жители округа Людмила Федорова, Геннадий Обоенков и Владимир Тимофеев.

Сегодняшняя радость

Уже через полчаса к газу был подключен дом на улице Советской – первый в Пушкинских Горах. Его хозяйка, воспитатель детского сада с 20-летним стажем Ирина Тимофеева, рассказала, что до этого печку приходилось топить дровами, а еду хоть и готовили на газовой плите, но много было мороки с питавшими ее баллонами. Приходилось держать таких два, один подключен, второй сменный. Нужно было привлекать на помощь брата или сына, которым по силам поднять тяжелую емкость и отвезти на станцию для покупки новой.

«Минус сжиженного газа в том, что он заканчивается неожиданно и нужна помощь для замены. Да и с печками возвращались домой в холодный дом, - описала женщина совсем недавнюю реальность. - Теперь жить станет комфортнее. Так что очень радостное событие сегодня».

Раскрыла она и экономику процесса. Оборудование обошлось в 60 тысяч рублей, еще 84 тысячи потребовалось на проведение трубы по участку.

После прозвучавшего и здесь: «Разрешаем», - хозяйка дома вместе с сыном и сотрудником газовой службы повернула запорный кран. Все, первый потребитель в Пушкинских Горах появился. Теперь дрова, лежащие аккуратными стожками на дворе Ирины Тимофеевой, пригодятся только для протопки бани. И больше никакой возни с баллонами. Чайник для заварки чая, которым хозяйка встречала гостей, вскипятили уже с помощью газа из трубы. Гости пришли не с пустыми руками, вручили хозяйке букет и сервиз Императорского фарфорового завода.

Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова ждала догазификации не только как руководитель территории, но и как жительница поселка. Мобильный офис газовиков, собирающий заявки на подключение, уже несколько раз останавливался в Пушкиногорье, и 31 января глава округа подала свои документы, а уже 25 февраля с ней был заключен договор. Таких заявок в муниципалитете уже 145, по 120 заключены договоры.

«Историческое событие для нашего района, мы его очень долго ждали, - произнесла Оксана Филиппова то, что думают едва ли не все местные. - И сегодня, в такой прекрасный день, наконец-то, мечты пушкиногорцев стали явью. Очень радостное событие, своеобразный драйвер для развития района. Перед нами стоят новые задачи по догазификации микрорайона, социальных учреждений. Конечно, наши слова благодарности, прежде всего, губернатору Михаилу Ведерникову за внимание к району. Мы в еженедельном режиме проводим рабочие встречи под председательством его заместителя Игоря Шатурного, держим на контроле каждый момент догазификации района».

Всего от жителей страны, как рассказал журналистам Сергей Густов принято около 1,5 млн заявок на догазификацию, большая часть переведена в договоры, 1,25 млн из которых исполнены. Техническая возможность подключения создана для более чем 1,6 млн домовладений, свыше 857 000 домовладений подключены к газу. Газовики объявили 2025 год «годом подключений», цель к концу года – довести этот показатель до 1,1 млн подключений. В соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», к 2030 году необходимо обеспечить подключение к сетевому газу не менее 1,6 млн домовладений, а к 2036 году – не менее 3 млн. Газовики уверены, что увеличение количества и темпа подключений возможно за счет совместной работы федерального правительства, региональных штабов по газификации, поддержки партии «Единая Россия» и расширения мер региональной социальной поддержки жителей.

Да будет газ

А Святогорский Свято-Успенский монастырь стал первой организацией, подключенной к газовой сети. Символично, что произошло это на Светлой седмице. Поэтому все гости сначала заглянули в Успенский собор, под стенами которого находится могила Пушкина, и получили поздравление с Пасхой от епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Затем переместились к братскому корпусу. На его стене теперь две газовых трубы. Одна срезанная, по ней раньше поступал сжиженный пропан-бутан. Вторая новенькая. После песнопения «Христос воскресе из мертвых» собравшихся щедро окропили святой водой. Конечно, попала она и на трубу. После полученного у владыки благословения на пуск газа, вентиль был повернут в положение «открыто».

«Наша благодарность тем, кто заботится о монастыре, - сказал протоиерей Петр Нетреба, секретарь Великолукской епархии. - Наша жизнь стала другой, газ – это комфорт, удобство, дешевизна. И мы радуемся, что именно в эти пасхальные дни пришлось запустить газ в монастырь. Сердечная благодарность всем тем, кто потрудился и проявил свое участие».

Тут же поступило предложение выдать газпромовскую спецовку монаху, отвечающему за обслуживание газового оборудования. Один из газовиков мгновенно накинул свою куртку на смутившегося под камерами батюшку.

Историю газификации Пушкинских Гор можно свести к формуле «строили, строили и, наконец, построили». Или, как сказал депутат областного Собрания Армен Мнацаканян, в чей округ входит Пушкиногорье, «ждали, ждали и дождались».

«Хочу поблагодарить правительство Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Конечно, особая благодарность в адрес Андрея Турчака и владыки Тихона, - назвал депутат тех, чьими стараниями 25 апреля превратилось в Пушкинских Горах в праздничный день. - В исторический момент подготовки к прошлогоднему празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина было принято решение завести газ в Пушкинские Горы. На моем округе также находится Новоржев, и я хочу сказать его жителям: "Скоро и у вас будет газ". Впереди еще одно грандиозное событие. Дай Бог, чтобы люди радовались и жили спокойно».

Лучше уже и не скажешь.

Юлия Магера

Фото Андрея Николаева