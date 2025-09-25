ЖКХ

Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся 29 сентября

Отопительный сезон в Пушкиногорском районе начнётся 29 сентября, в связи с понижением дневных и ночных температур воздуха. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

С 29 сентября начнётся подача тепла в социальные объекты - школы, детские сады, поликлинику и больницу.

С 30 сентября начнётся поэтапное подключение многоквартирных домов и прочих потребителей.

«На полный запуск системы теплоснабжения потребуется определённое время, и в течение предстоящей рабочей недели тепло придёт ко всем потребителям», - отметила Оксана Филиппова.