ЖКХ

Подрядчика хотят через суд обязать устранить недостатки ликвидации псковской свалки

Арбитражный суд Псковской области начал рассмотрение иска муниципального казенного учреждения (МКУ) города Пскова «Специализированный заказчик» к ООО «Раритет-ЭКО» с требованием устранить недостатки выполненных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. В иске также содержится требование о взыскании более 94 миллионов рублей в виде неустойки и штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области

Дело №А52-1590/2025 касается контракта на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Псковской городской свалки, расположенной по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 106б. Сумма контракта, с учетом дополнительного соглашения, составила 370 095 668 рублей, при этом увеличение стоимости составило более 16,6 миллиона рублей. Работы были завершены в декабре 2023 года.

МКУ утверждает, что в ходе гарантийного срока были выявлены дефекты в выполненных работах, включая необходимость проведения восстановительных работ по посеву трав, восстановлению временного проезда, ликвидации строительного мусора и уплотнению грунта у подножия свалки. Поскольку ООО «Раритет-ЭКО» не устранило недостатки, учреждение обратилось в суд с требованием об их устранении и взыскании штрафов за каждый выявленный недостаток.

Предварительное судебное заседание по делу отложено на 10 ноября.

Ранее, в рамках дела №А52-1872/2024, арбитражный суд отказал ООО «Раритет-ЭКО», которое обращалось с иском к муниципальному казенному учреждению города Пскова «Специализированный заказчик», во взыскании более 28,9 миллиона рублей основного долга по выполнению дополнительных работ и пеней в рамках данного контракта.