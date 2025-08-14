Общество

Суд отказал во взыскании почти 30 млн за допрасходы по ликвидации псковской свалки

Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Раритет-ЭКО», которое обращалось с иском к муниципальному казенному учреждению города Пскова «Специализированный заказчик» о взыскании более 28,9 млн рублей основного долга по выполнению дополнительных работ и пеней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Согласно материалам судебного дела, между обществом и учреждением был заключен контракт на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», расположенного по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 106б.

Цена контракта с учетом дополнительного соглашения на увеличение составила 370 095 668 рублей (увеличение более 16,6 млн рублей).

Контракт исполнен в полном объеме в декабре 2023 года.

Общество, указывая, что для достижения положительного результата работ было необходимо выполнение дополнительных работ на сумму более 49,8 млн рублей, которые не были включены в проектную документацию, обратилось в суд за взысканием разницы между ценой дополнительных работ и суммой, на которую увеличена цена контракта.

В качестве дополнительных работ обществом к оплате предъявлены по актам технической необходимости: за устройство песчаного основания; за подъем смытого грунта; за очистку защитного экрана свалки от снега.