ЖКХ

В Великих Луках модернизируют ключевую линию электроснабжения

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приступил к реконструкции кабельной линии 6 кВ от подстанции 110 кВ «Рябики» до распределительного пункта РП-13 в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Работы повысят надежность энергоснабжения почти 3 тысяч жителей города, 12 социально значимых учреждений: школ, детских садов, котельных, а также объектов МП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», ООО «Силовые машины — завод Реостат», ОАО «Микрон», ООО «Великолукская городская типография».

Действующая кабельная линия проложена более 50 лет назад и уже отработала 2 нормативных срока эксплуатации.

Проектом предусмотрена полная замена кабельной линии протяжённостью 4,1 км, прокладка новых трасс и обновление оборудования. Работы будут вестись на улицах 3-й Ударной Армии, Гастелло, Больничная, Сибирцева, Новослободская и Ставского.

Завершить строительно-монтажные работы планируется до 30 декабря.

В связи с тем, что асфальтирование и засев газонов возможны только в весеннее и летнее время, благоустройство после работ будет завершено до 12 июня.

В компании отмечают, что временные неудобства, связанные с проведением работ, будут сведены к минимуму.

«Реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения и качество подаваемой электроэнергии для предприятий и жителей Великих Лук. Все территории, затронутые при производстве работ, будут восстановлены», — сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

Проект реализуется в результате совместной работы администрации города Великие Луки и компании «Россети Северо-Запад» по включению города в инвестиционную программу. Это первая линия электроснабжения, включённая в программу за последние несколько лет, что подчеркивает стратегическое значение проекта для обеспечения стабильной работы городской инфраструктуры.

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением работ.