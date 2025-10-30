ЖКХ

В псковской деревне Струково ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью один километр и установили пункт редуцирования газа для догазификации деревни Струково Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети создали возможность подключения 27 домовладений.

К настоящему времени от жителей деревни приняли 15 заявок на догазификацию, всех перевели в договоры, 13 из которых исполнили - сети построили до границ участков. Первые три домовладения подключили к сетевому газу.