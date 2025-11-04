ЖКХ

Алексей Севастьянов: Люди осознают, что капремонт к ним придет

Повышение взноса на 12% необходимо, чтобы продолжить программу капитального ремонта в регионе, рассказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы за эти годы собрали, по-моему, порядка 6 миллиардов на капитальный ремонт. Потребность по последним подсчетам - это 49 миллиардов, - поделился Алексей Севастьянов. - Жилье стареет. Надо быть объективным и честным: взнос минимум в три раза меньше, чем должен быть. Я все-таки по этому вопросу был бы сторонником общественного обсуждения, круглого стола и понимания, что, в принципе, мы должны в какой-то момент повысить этот платеж».

Гость студии отметил, что любое повышение коммунальных платежей всегда разочаровывает. «Но мне симпатично в этой истории то, что люди понимают, что за капитальный ремонт платить надо. И это не просто громкие слова, это подтверждается цифрами. Если взять большие города, собираемость средств хорошая. А если люди оплачивают, значит, они понимают, что это надо. Собираемость средств по Псковской области выше 90%. Это значит, люди осознают, что в каком-либо виде капитальный ремонт к ним придет», - заключил парламентарий.

Напомним, взнос на капитальный ремонт в Псковской области вырастет на 12% в 2026 году.