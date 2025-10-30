ЖКХ

Взнос на капремонт в Псковской области вырастет в 2026 году на 12%

Взнос на капитальный ремонт в Псковской области вырастет на 12%, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Экономически обоснованный взнос в домах без лифта должен составлять 32 рубля, в домах с лифтом 40 рублей. Реальный взнос в три раза меньше обосновано», - сказала врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева.

В этом году объем оказанных услуг по капитальному ремонту - 6 101 услуга на сумму более 6 миллиардов рублей.

«У меня есть сомнения, что инфляция съедает цифры и что нужно поднимать стоимость взноса. Мы часто получаем обращения наподобие: "Мы живём в Себеже, у нас в доме течёт крыша <...>. Мы обращаемся, но ничего не решается"», - сказал лидер фракции «Яблоко», депутат Артур Гайдук.

Ксения Григорьева отметила, что в Себежском округе собираемость взносов составляет всего 72%. «У нас еще есть такое понятие, как содержание имущества. Граждане не выбирают способ управления этим имуществом, отсюда и получается подобная ситуация с отсутствием ремонта», - ответила врио министра.

«А есть ли у нас еще такие "округа-двоечники"?» - задал вопрос лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Да, есть: Стругокрасненский, Опочецкий, Плюсский, например. Но в целом по региону у нас собираемость составляет порядка 90%», - дополнила Ксения Григорьева.

Смотрите также Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании

Лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак высказал свою точку зрения, назвав такое увеличение взноса необоснованным. «Почему мы лезем людям в карман? Наша партия против такого повышения, и мы будем голосовать против», - подчеркнул Олег Брячак.

«Мы все живём в реальности. Когда подорожает бензин, мы же не говорим: "А почему он дорожает". Нужно жить реальными цифрами. Я считаю, что необходимо улучшить информационное обеспечение, чтобы человек не тратил уйму времени на поиск своего дома в плане ремонта», - призвал лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Коллеги, как бы грустно это не звучало, нам придётся поднимать взнос каждый год. Давайте поддержим, чтобы программа капитального ремонта работала», - призвал председатель Собрания Александр Котов.

За были 18 депутатов, против четыре. Трое воздержались.