ЖКХ

Армен Мнацаканян о прекращении доставки баллонов: Паниковать не нужно — газ будет

Не паниковать и ждать решения проблемы, которое не оставит жителей региона без газа, призвал псковичей депутат Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей новость об отмене доставки газовых баллонов.

«Я про эту проблему уже слышал, думаю, что по поводу доставки газа в баллонах ситуация урегулируется однозначно. Да, есть свои там нюансы. В моем округе №9, например, в Островском районе, действует догазификация. В Пушкиногорском начали. Но в основном, правильно, люди пользуются баллонным газом», - сказал депутат.

Он отметил, что данный вопрос поднимается не в первый раз. В 2021 аналогичную проблему решили усилиями губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и экс-сенатора от Псковской области Андрея Турчака.

«Я думаю, что вопрос очень серьезный. Я помню, в 2021 году такая же тема была, когда сказали, что газ больше доставлять не будут. Компания, которая должна была его доставлять, резко отказалась. Тогда, я помню, что с помощью и Михаила Юрьевича (Ведерникова — прим. ред.), и сенатора нашего Андрея Анатольевича вопрос решили - и по стоимости, и кто будет этим делом заниматься. Паниковать не надо, это мое мнение», - добавил Армен Мнацаканян.

Также он сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с губернатором по вопросам бюджета на 2026 год, на которой будет подниматься проблема доставки газа.

«В ближайшее время будет встреча с губернатором по поводу бюджета на 2026 год, данный вопрос мы обсуждали и на фракции ("Единой России" - прим. ред.). Но всем надо успокоиться, паниковать не надо. В любом случае будет выход и люди будут иметь газ», - подытожил Армен Мнацаканян.

Напомним, что с 1 января 2026 года деятельность по газоснабжению по регулируемым государством ценам населения Псковской области сжиженным углеводородным газом в бытовых 50-литровых баллонах прекратят. Также с указанной даты прекратят свою работу склады, осуществлявшие реализацию газа в баллонах.