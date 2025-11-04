ЖКХ

Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области

В связи с прекращением с 1 января 2026 года деятельности по газоснабжению по регулируемым государством ценам населения Псковской области сжиженным углеводородным газом в бытовых 50-литровых баллонах и из индивидуальных резервуарных установок, ООО «Псковтрансгаз» сообщает, что владельцам резервуарных установок (газгольдеров) необходимо обратиться в АО «Псковские коммунальные системы» для заключения договоров газоснабжения.

С указанной даты прекратят свою работу все склады, осуществлявшие реализацию газа в баллонах. Они расположены по следующим адресам:

Город Гдов, улица Никитина, 41-б;

Город Остров, улица Карла Маркса, 90;

Поселок Пушкинские Горы, улица Строителей, 1-б;

Город Опочка, улица Шоссейная, 6-а;

Город Себеж, улица Сенцовская, 25;

Поселок Палкино, улица Псковская, 17;

Поселок Струги Красные, около улицы Промышленной, 25-а, улица Василия Егорова, 1;

Поселок Плюсса, улица Специалистов, 1-б.

Доставка населению баллонов с газом с 1 января следующего года будет прекращена.