Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области

В связи с прекращением с 1 января 2026 года деятельности по газоснабжению по регулируемым государством ценам населения Псковской области сжиженным углеводородным газом в бытовых 50-литровых баллонах и из индивидуальных резервуарных установок, ООО «Псковтрансгаз» сообщает, что владельцам резервуарных установок (газгольдеров) необходимо обратиться в АО «Псковские коммунальные системы» для заключения договоров газоснабжения.
С указанной даты прекратят свою работу все склады, осуществлявшие реализацию газа в баллонах. Они расположены по следующим адресам:
Доставка населению баллонов с газом с 1 января следующего года будет прекращена.