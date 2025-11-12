ЖКХ

Началась газификация островской деревни Заньково

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 гг. началось строительство внутрипоселкового газопровода в деревне Заньково Островского муниципального округа протяженностью 4,6 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

Новый газопровод создаст возможность газификации 84 домовладений.

Для газификации Островского муниципалитета уже построен межпоселковый газопровод протяженностью около 14,3 км от ГРС №23 «Остров» до деревень Заньково и Смоленка, установлены газорегуляторные пункты.