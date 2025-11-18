Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове хотят уменьшить на 10%

Депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству под председательством Юрия Бурлина рассмотрели вопрос об изменении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.
Фото: Псковская городская Дума
После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю гордумы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».
Также участники заседания ознакомились с итогами контрольного выезда по округу №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной.