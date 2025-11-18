ЖКХ

Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове хотят уменьшить на 10%

Депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству под председательством Юрия Бурлина рассмотрели вопрос об изменении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Псковская городская Дума

«В результате предложенных изменений компенсационные платежи за выброс сточных вод уменьшатся для абонентов на 10%», - пояснили представители администрации города.

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю гордумы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

Также участники заседания ознакомились с итогами контрольного выезда по округу №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной.