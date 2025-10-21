Общество

Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы

Рабочий выезд в округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной состоялся 21 октября. В ходе выезда были осмотрены четыре локации. На двух из них уже проведены работы, а на оставшихся решается вопрос благоустройства. Подробнее о выезде - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Двор на нечетной стороне Алтаева

Первой точкой выезда стал двор домов №№1-9 на улице Алтаева. Здесь недавно был проведен ремонт дорожного полотна, благоустроены пешеходные дорожки.

«Надо, чтобы кусты посадили, деревья», - отметил глава города Пскова Борис Елкин.

Галина Неваленная ответила, что люди наоборот хотят, чтобы деревья убрали. «Высокие деревья не нужны. И корни от них, и обзор закрывают. Жители сами не хотят, чтобы их сажали», - сказала депутат.

«Хорошо бы сподвигнуть граждан на создание ТОС (территориального общественного самоуправления, - ред.)», - добавил глава города.

Многое зависит от того, как люди вовлекаются в этот процесс, заметила депутат. «Будем работать над этим», - подытожила Галина Неваленная.

В целом во дворе проделана большая работа. В конце осмотра глава города предложил на оставшейся свободной территории подумать над благоустройством детской площадки.

«Жителям советую создать ТОС и дополнить территорию своего двора детской площадкой, также возможно еще посадить кусты либо в рамках субботника, либо в рамках тех же самых ТОСов. Это можно сделать, чтобы уже двор имел завершенный вид», - сказал Борис Елкин.

Четная сторона улицы Алтаева

Во дворе домов №№4, 8 по улице Алтаева ситуация складывается сложнее. Сейчас состояние территории оставляет желать лучшего, но проблему будут стараться решить по итогам этого года.

«Для того, чтобы сделать дорогу и организовать парковку, нужно спиливать деревья, но их жалко», - сказал Борис Елкин.

Галина Неваленная и местные жители, пришедшие для общения с представителями гордумы и администрации, в свою очередь пояснили, что большинство проживающих в этих домах не против спила, поскольку они понимают, что это позволит им улучшить качество проживания.

По результатам обсуждения Борис Елкин пообещал посчитать, сколько средств необходимо на ремонт дороги и парковку, а также, по возможности, при условии экономии бюджета за этот год, постараться отыскать финансирование для проведения работ.

Помимо плохого состояния двора, жителей беспокоит канализация, попадающая в подвалы. Депутат и глава города поспешили заверить обеспокоенных горожан, что эта проблема практически решена. Сейчас необходимо, чтобы управляющие компании производили откачку жидкости из подвалов.

Рынок

Следующей точкой выезда стала общественная территория у торгового рынка и молодежного центра на улице Труда, 49. Сейчас там оборудованы места для торговли и сделана работа по уборке отходов. В дальнейшем места нестационарной торговли будут приводить к единому дизайн-коду.

«Во многих городах такие объекты просто ликвидировали, а мы стараемся поддерживать малых предпринимателей», - пояснил Борис Елкин.

Также собравшиеся осмотрели дорогу рядом с молодежным центром, где во время выборов, ко всему прочему, добавляется работа участковой избирательной комиссии.

Заместитель директора Молодежного центра Юрий Безъязычный отметил, что периодически ямы подсыпают, но это не решает проблему до конца.

Борис Елкин дал поручение своему заместителю Алексею Саенко проработать вопрос расчетов площади, которую необходимо отремонтировать, и стоимости ремонта.

«Возможно, постараемся отремонтировать дорогу хотя бы картами», - подытожил глава города.

Образский сквер

Заключительной точкой маршрута стал Образский сквер и территория у храма Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей лавицы. На данный момент там облагорожены пешеходные дорожки и установлена новая детская площадка.

«Сейчас мы находимся на общественной территории, где буквально не так давно появилась новая детская площадка благодаря инвестпроекту правительства Псковской области. Это хороший механизм взаимодействия органов власти с бизнесом, когда за какие-либо преференции в ответ подрядная организация или застройщик делает внебюджетные вливания и ставит спортивные и детские комплексы. Это важно, не всегда мы можем все сделать за счет бюджета. А вот это как раз хорошая история, когда совместная работа позволяет сделать много», - сказал глава города Борис Елкин.

В заключении Галина Неваленная пояснила, что все поставленные задачи были выполнены. «Поэтому перед зимой с оптимизмом, а весной опять начнем в хорошем смысле слова пробивать те объекты, которые нужно ремонтировать. Всегда только с поддержкой наших граждан, жителей нашего тринадцатого округа, потому что многие объекты ремонтируются именно по выбору наших жителей», - подчеркнула депутат.

Подводя итог выезда, следует отметить, что работы в округе не прекращаются. Депутат Галина Неваленная старается слышать жителей и работать с их просьбами. В округе сделано уже многое, но и предстоит сделать еще большую работу.

Александра Мошина