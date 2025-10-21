Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях 21.10.2025 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы

21.10.2025 16:16|ПсковКомментариев: 0

Рабочий выезд в округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной состоялся 21 октября. В ходе выезда были осмотрены четыре локации. На двух из них уже проведены работы, а на оставшихся решается вопрос благоустройства. Подробнее о выезде - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

 

Двор на нечетной стороне Алтаева 

Первой точкой выезда стал двор домов №№1-9 на улице Алтаева. Здесь недавно был проведен ремонт дорожного полотна, благоустроены пешеходные дорожки. 

«Надо, чтобы кусты посадили, деревья», - отметил глава города Пскова Борис Елкин.

Галина Неваленная ответила, что люди наоборот хотят, чтобы деревья убрали. «Высокие деревья не нужны. И корни от них, и обзор закрывают. Жители сами не хотят, чтобы их сажали», - сказала депутат. 

«Хорошо бы сподвигнуть граждан на создание ТОС (территориального общественного самоуправления, - ред.)», - добавил глава города. 

 

Многое зависит от того, как люди вовлекаются в этот процесс, заметила депутат. «Будем работать над этим», - подытожила Галина Неваленная. 

В целом во дворе проделана большая работа. В конце осмотра глава города предложил на оставшейся свободной территории подумать над благоустройством детской площадки. 

«Жителям советую создать ТОС и дополнить территорию своего двора детской площадкой, также возможно еще посадить кусты либо в рамках субботника, либо в рамках тех же самых ТОСов. Это можно сделать, чтобы уже двор имел завершенный вид», - сказал Борис Елкин.

Четная сторона улицы Алтаева

Во дворе домов №№4, 8 по улице Алтаева ситуация складывается сложнее. Сейчас состояние территории оставляет желать лучшего, но проблему будут стараться решить по итогам этого года.

«Для того, чтобы сделать дорогу и организовать парковку, нужно спиливать деревья, но их жалко», - сказал Борис Елкин.

Галина Неваленная и местные жители, пришедшие для общения с представителями гордумы и администрации, в свою очередь пояснили, что большинство проживающих в этих домах не против спила, поскольку они понимают, что это позволит им улучшить качество проживания. 

По результатам обсуждения Борис Елкин пообещал посчитать, сколько средств необходимо на ремонт дороги и парковку, а также, по возможности, при условии экономии бюджета за этот год, постараться отыскать финансирование для проведения работ. 

 

Помимо плохого состояния двора, жителей беспокоит канализация, попадающая в подвалы. Депутат и глава города поспешили заверить обеспокоенных горожан, что эта проблема практически решена. Сейчас необходимо, чтобы управляющие компании производили откачку жидкости из подвалов. 

Рынок 

Следующей точкой выезда стала общественная территория у торгового рынка и молодежного центра на улице Труда, 49. Сейчас там оборудованы места для торговли и сделана работа по уборке отходов. В дальнейшем места нестационарной торговли будут приводить к единому дизайн-коду. 

«Во многих городах такие объекты просто ликвидировали, а мы стараемся поддерживать малых предпринимателей», - пояснил Борис Елкин.

Также собравшиеся осмотрели дорогу рядом с молодежным центром, где во время выборов, ко всему прочему, добавляется работа участковой избирательной комиссии. 

Заместитель директора Молодежного центра Юрий Безъязычный отметил, что периодически ямы подсыпают, но это не решает проблему до конца. 

Борис Елкин дал поручение своему заместителю Алексею Саенко проработать вопрос расчетов площади, которую необходимо отремонтировать, и стоимости ремонта. 

 

«Возможно, постараемся отремонтировать дорогу хотя бы картами», - подытожил глава города.

Образский сквер

Заключительной точкой маршрута стал Образский сквер и территория у храма Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей лавицы. На данный момент там облагорожены пешеходные дорожки и установлена новая детская площадка. 

«Сейчас мы находимся на общественной территории, где буквально не так давно появилась новая детская площадка благодаря инвестпроекту правительства Псковской области. Это хороший механизм взаимодействия органов власти с бизнесом, когда за какие-либо преференции в ответ подрядная организация или застройщик делает внебюджетные вливания и ставит спортивные и детские комплексы. Это важно, не всегда мы можем все сделать за счет бюджета. А вот это как раз хорошая история, когда совместная работа позволяет сделать много», - сказал глава города Борис Елкин.

В заключении Галина Неваленная пояснила, что все поставленные задачи были выполнены. «Поэтому перед зимой с оптимизмом, а весной опять начнем в хорошем смысле слова пробивать те объекты, которые нужно ремонтировать. Всегда только с поддержкой наших граждан, жителей нашего тринадцатого округа, потому что многие объекты ремонтируются именно по выбору наших жителей», - подчеркнула депутат.

Подводя итог выезда, следует отметить, что работы в округе не прекращаются. Депутат Галина Неваленная старается слышать жителей и работать с их просьбами. В округе сделано уже многое, но и предстоит сделать еще большую работу. 

Александра Мошина

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова Неваленная Галина Ивановна Депутат Псковской городской Думы по округу №13
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 48 человек
21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев 21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО
21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест 21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях
21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 16:411 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта
21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль 21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области 21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов
21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области 21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие 21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области
21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса 21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие» 21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров
21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров 21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО
21.10.2025, 15:160 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник 21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль
21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец 21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути 21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках»
21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ 21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков 21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений
21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси 21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области»
21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев 21.10.2025, 13:260 Музей 90-х планируют открыть в Пскове 21.10.2025, 13:230 В Пскове определили лучших знатоков истории Великой Отечественной войны 21.10.2025, 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру
21.10.2025, 13:120 ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств 21.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром
21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО 21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея
21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова
21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного 21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации 21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца 21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра
21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников 21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru