ЖКХ

«Псковские тепловые сети» берут курс на модернизацию котельного оборудования

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» отмечает необходимость изменения подходов к производству тепловой энергии в связи с изменениями в геополитической обстановке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС.

Фото: «Псковские тепловые сети»

«За последние десятилетия подходы к производству тепловой энергии серьезно изменились. Ведь был выбран единственный верный путь развития. Он заключался не просто в том, чтобы вырабатывать тепловую энергию, а сделать это максимально рационально и эффективно. Но в связи с последними изменениями в геополитической обстановке всем пришлось очень туго. И наше предприятие не стало исключением», - заявили в ПТС.

Предприятие приостановило ряд перспективных проектов модернизации оборудования из-за ухода зарубежных партнеров с российского рынка.

Специалисты регулярно посещают форумы и конференции, чтобы быть в курсе последних изменений на рынке теплоснабжения. Недавно они посетили современный завод по производству котельного оборудования и систем автоматики, чтобы изучить новые предложения от производителей.

На текущем этапе «Псковские тепловые сети» планируют переключиться с обновления сетей на обновление котельного оборудования. Перед началом новых проектов специалисты проведут полный анализ доступных решений и возможностей.

«Уже целый год мы говорим о том, что курс предприятия претерпевает изменения. Пять лет все мы боролись с тем, чтобы сделать сети более надежными. И это делалось не просто так. На нынешнем этапе пути требуется переключиться с обновления сетей на обновление котельного оборудования. Но чтобы это сделать, всем вовлеченным в этот процесс специалистам требуется провести полный анализ того, что производители сейчас могут предложить. Но разглядывать картинки и слушать красноречивые рассказы специалистов отделов продаж никто не хочет. А вот своими глазами взглянуть на готовую продукцию, потрогать её руками, да еще и не в шоуруме, а на реальном заводе - вот это дело хорошее! После подобных поездок наши специалисты начинают смотреть на все под другим углом. И готовы к новым проектам. Это не значит, что уже завтра мы будем готовы подписывать какие-то контракты и вагонами завозить новое оборудование. Нет! Вначале нужно посмотреть, протестировать, а что будет дальше - это уже совсем другая история!» - заключили специалисты.