ЖКХ

«Горводоканал» завершил комплекс аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в Гдове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» завершило комплекс аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в городе Гдове. В течение осени специалистами предприятия был выполнен значительный объем работ по ликвидации аварийных участков и обеспечению надежной работы системы водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в предприятии.

Фото здесь и далее: Горводоканал Пскова

Работы проводились в два ключевых этапа:

Диагностика: с помощью современного оборудования – трассоискателей, течеискателей и микрофонов – была проведена детальная проверка сетей. В результате обследования выявлено девять утечек и поврежденная запорная арматура, требующая замены; Восстановительный этап: произведена замена вышедших из строя задвижек диаметром 200 миллиметров и 150 миллиметров. В нескольких колодцах заменены водопроводные узлы на трубопроводах диаметром 100 миллиметров, а на участках трубопроводов проведены раскопки, заменены поврежденные участки труб и установлены ремонтные хомуты на диаметрах 50, 100 и 150 миллиметров.

Для выполнения задач была задействована специализированная техника Псковского «Горводоканала»: автофургоны, илосос, колесный сварочный агрегат. Для проведения земляных работы был привлечен наемный экскаватор.

21 ноября и 4 декабря состоялись совместные осмотры выполненных работ с представителями администрации Гдовского района, которые подтвердили качество и полноту проведенных мероприятий.

Муниципальное предприятие «Горводоканал» поблагодарило администрации города Гдова за оказанное содействие. Совместные усилия позволили в сжатые сроки нормализовать работу водопроводной инфраструктуры и обеспечить стабильное водоснабжение жителей.