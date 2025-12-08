«Горводоканал» завершил комплекс аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в Гдове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» завершило комплекс аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в городе Гдове. В течение осени специалистами предприятия был выполнен значительный объем работ по ликвидации аварийных участков и обеспечению надежной работы системы водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в предприятии.
Фото здесь и далее: Горводоканал Пскова
Работы проводились в два ключевых этапа:
Для выполнения задач была задействована специализированная техника Псковского «Горводоканала»: автофургоны, илосос, колесный сварочный агрегат. Для проведения земляных работы был привлечен наемный экскаватор.
21 ноября и 4 декабря состоялись совместные осмотры выполненных работ с представителями администрации Гдовского района, которые подтвердили качество и полноту проведенных мероприятий.
Муниципальное предприятие «Горводоканал» поблагодарило администрации города Гдова за оказанное содействие. Совместные усилия позволили в сжатые сроки нормализовать работу водопроводной инфраструктуры и обеспечить стабильное водоснабжение жителей.