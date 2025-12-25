Губернатор проконтролировал ход модернизации котельной №9 в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда проконтролировал ход модернизации котельной №9 в Пскове. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: правительство Псковской области

На котельной площадке губернатора сопровождал глава города Пскова Борис Елкин.

«Физически все готово, осталось только документально закрыть и запустить. Я надеюсь, что до конца недели мы это сделаем», — сказал глава региона.

Представитель подрядчика объяснил, что все замечания по дополнительной документации обрабатываются и никаких сложностей быть не может. Он также пояснил, что котел уже проверен путем выведения его на полную мощность и он полностью себя оправдал.

Губернатор попросил закрыть все до конца недели и спросил, когда начинается следующий этап.

«Следующий этап мы уже начали. Сейчас произведена закупка оборудования, планируем до конца года все оплаты совершить, чтобы уже к весне оно к нам приехало», — заверил представитель подрядчика.