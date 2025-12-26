Несколько невельских деревень остались без электричества из-за мокрого снега

Отключение электроэнергии в ряде населённых пунктов из-за обильного снегопада, вызвавшего налипание мокрого снега на объекты электроснабжения, произошло в Невельском муниципальном округе, сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

С начала отключений бригады энергетиков работают в повышенном режиме для восстановления электроснабжения.

Жители могут сообщить об отключениях электроэнергии на «горячую линию» «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220 или обратиться в ЕДДС по телефону: 8(81151)2-14-82.