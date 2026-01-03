1740 километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской области

Филиал «Россети Северо-Запад» восстановил 7040 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов. Об этом сообщили в Telegram-канале филиала.

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 5300 километров ЛЭП и 3049 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 1740 километров ЛЭП и 990 трансформаторных подстанций в Псковской области.

«Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. Снегопады приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды», - сообщили в филиале.