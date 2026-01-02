70 бригад энергетиков ликвидируют последствия сильных снегопадов в Псковской области

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии. сообщается в Telegram-канале филиала.

Видео: мастер Опочецкого РЭС Андрей Стамбулов

Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)



