Более 10 тысяч километров ЛЭП восстановили в Псковской области после непогоды

Сотрудники компании «Россети Северо-Запад» восстановили 21 100 километров линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после сильных снегопадов и порывистого ветра, сообщили в Telegram-канале компании.

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram-канал

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. В Новгородском филиале компании действует особый режим, в Псковском филиале — режим повышенной готовности.

Энергетики включили 10520 километров ЛЭП и 7098 трансформаторных подстанций в Новгородской области, 10580 километров ЛЭП и 6649 трансформаторных подстанций в Псковской области.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.